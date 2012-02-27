《星岛日报》：油价战威胁全球经济

（2月27日社评）

伊朗核武疑云难消,导致其与西方展开的”石油战”升级.纽约原油期货价格连升7个工作天,去到9个月高位,西方经济重新笼罩滞胀阴霾.伊朗发展核能,提炼可供军事用途的浓缩铀,坚持有关研发是供和平用途,却拒绝让国际原子能组织的专家审查其核设施.联合国早前已经通过对伊朗进行有限度制裁,欧美一直推动加强制裁来遏止伊朗成为核武国家,以免中东权力格局朝反美方向倾斜.

欧盟宣布今年7月起不再进口伊朗石油,伊朗随即宣布即月停向英法两国供应石油.随 制裁行动升级,西方国家要增加光顾其他石油生产国. 利亚、也门和苏丹等产油国又因内乱而影响生产.美国力遏油价以保经济.欧美要确保制裁的威力,除了游说各国减少或停止光顾伊朗石油,还要设法保证市场供应充裕,力压油价.西方加强制裁後,中国和印度市场已经升到占伊朗石油出口的50%.印度上月平均每日从伊朗进口55万5千桶石油,比12月多了40%.据报美国已经要求印度配合,减买伊朗石油,并且愿意帮助印度从其他国家进口石油,沙特阿拉伯愿意填补这空缺.

美国打击伊朗经过一番部署,油价因素理应在估计之中.然而这场油价角力,恐非短期内能定输赢,过程中出现的炒作因素,又可能令油价波动得更加厉害,原先稍为好转的美国经济,有可能出现波动.究竟香港会否遭受池鱼之殃,扭转本来有望下跌的通胀趋势,是港府须及早部署应变的.(A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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