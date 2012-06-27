油世界上调2011/12年度中国大豆进口预估至5,790万吨

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
* 中国大豆进口预估调升100万吨
* 需求持续增长
* 中国拟维持高库存,以防美国产量出现问题
路透汉堡6月26日电---总部位於德国汉堡的油籽分析机构油世界周二预计,中国或在2011年10月至2012年9月的作物季中进口5,790万吨大豆,较上年度增加560万吨,因其对油籽的需求继续增长.
该预估较油世界5月的前次进口估值上调100万吨.
"考虑到近两个月出货和采购量高於预期,我们已调高了对中国油籽进口压榨的预估,"油世界表示.
中国2012年5月大豆进口较上年同期增长15.6%,至520万吨.
油世界目前预计,今年中国4月/9月的大豆进口将达到2,971万吨,2011年同期为2,674万吨.
"最近几周,中国在积极买入油料作物,"该机构表示,这是因为中国欲增加榨油行业的可用库存以满足持续增长的需求,并弥补中国大豆产量减少.
油世界称,中国还希望将大豆库存保持在足够水平,以防天气因素损及美国新作大豆产量,以及南美出口因罢工等临时性因素而受阻.
该机构表示,2011/12年度中国豆油消费量或达1,128万吨,高於前一年度的1,088万吨.
但其表示,中国2011/12年度豆油产量料为1,010万吨,仍将低於消费,尽管要高於2010/11年度的949万吨.(完)
--编译 丁琦;审校 程琳
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