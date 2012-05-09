油世界下调今年阿根廷大豆产量预估

路透汉堡5月8日电---总部位於汉堡的油籽业刊物油世界表示,由於乾旱造成的损害,将阿根廷2012年大豆产量预估下调150万吨,为两周内第二次调降.

油世界现预估阿根廷2012年大豆产量为4,100万吨,低於2011年的4,920万吨.

由於气候状况较差,油世界在4月连续下调阿根廷大豆产量预估,总幅度达到400万吨.4月24日,油世界刚刚调降了150万吨的产量预估.

阿根廷是全球仅次於美国和巴西的第三大大豆出口国.随着农场主收割南半球剩余作物,南美大豆产量预估也持续下降,这是造成美国和全球库存预估下降、且令价格保持坚挺的一项因素.

布宜诺斯艾利斯谷物交易所在5月3日将阿根廷2012年大豆产量预估下调200万吨,至4,100万吨,与油世界预估一致.

油世界还警告称,很有可能对目前巴西大豆产量预估6,500万吨进行调降.该数字已低於2011年的7,530万吨.

油世界表示,不能排除下调50万吨预估产量的可能性,因为巴西南大河州(Rio Grande do Sol)的作物产量已低於预期.

"鉴於南美洲供给减小,从2012年6月和7月起全球对大豆及豆类产品的需求将越来越多地转移至美国."油世界称.

供给基本面因素利多,"将在近期到中期内限制大豆及豆类产品价格下跌的可能性."油世界表示.(完)

--编译 洪曦;审校 艾茂林

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