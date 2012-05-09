油世界下调今年阿根廷大豆产量预估

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
路透汉堡5月8日电---总部位於汉堡的油籽业刊物油世界表示,由於乾旱造成的损害,将阿根廷2012年大豆产量预估下调150万吨,为两周内第二次调降.
油世界现预估阿根廷2012年大豆产量为4,100万吨,低於2011年的4,920万吨.
由於气候状况较差,油世界在4月连续下调阿根廷大豆产量预估,总幅度达到400万吨.4月24日,油世界刚刚调降了150万吨的产量预估.
阿根廷是全球仅次於美国和巴西的第三大大豆出口国.随着农场主收割南半球剩余作物,南美大豆产量预估也持续下降,这是造成美国和全球库存预估下降、且令价格保持坚挺的一项因素.
布宜诺斯艾利斯谷物交易所在5月3日将阿根廷2012年大豆产量预估下调200万吨,至4,100万吨,与油世界预估一致.
油世界还警告称,很有可能对目前巴西大豆产量预估6,500万吨进行调降.该数字已低於2011年的7,530万吨.
油世界表示,不能排除下调50万吨预估产量的可能性,因为巴西南大河州(Rio Grande do Sol)的作物产量已低於预期.
"鉴於南美洲供给减小,从2012年6月和7月起全球对大豆及豆类产品的需求将越来越多地转移至美国."油世界称.
供给基本面因素利多,"将在近期到中期内限制大豆及豆类产品价格下跌的可能性."油世界表示.(完)
--编译 洪曦;审校 艾茂林
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