也门再遭轰炸刺激布兰特原油上涨 美国原油因库存增加而走低

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约4月22日 - 油价周三涨跌互见，布兰特原油收高，因也门再遭轰炸，但美国原油下跌，此前美国政府数据显示，尽管原油产量下降，但最新一周美国原油库存继续增加。
布兰特原油期货收高1%，因沙特牵头的联军战机轰炸也门，昨日沙特宣布，针对与伊朗结盟的胡塞叛军的空袭结束。
美国原油期货收跌约1%，日内在平盘上下游走，因市场人士权衡美国政府报告显示原油产量下降但原油库存上升这两个因素哪一个对油价的影响更大。
布兰特原油周三收涨0.65美元，报每桶62.73美元，此前白宫称，也门情势仍然动荡，对该地区要作的工作还有很多。
美国原油期货收跌0.45美元，报每桶56.16美元。
美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周美国原油日产量下降1.8万桶，连续第二周下降，数据公布之初，美国原油价格从日内低位反弹。
但EIA还表示，上周美国原油库存增加530万桶，至4.89亿桶的纪录高位，高于接受路透调查的分析师预期的290万桶的增幅。
库欣原油库存增加78.9万桶。能源市场信息公司Genscape称，近80%的库欣油库已装满原油。俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约交割地。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
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