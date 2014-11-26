焦点：沙特与俄罗斯等国未就石油减产达成协议

路透维也纳11月25日 - 石油输出国组织(OPEC)成员国沙特(沙乌地)阿拉伯与委内瑞拉，以及产油大国俄罗斯与墨西哥，周二未能在因应石油供应过剩的临时会谈中达成协议，尽管油价重挫，会谈仍无功而返，并未达成任何减产规划。

在OPEC周四维也纳会议前，四国进行了穿梭外交，俄罗斯与墨西哥的能源官员赶到维也纳，希望就油价6月以来跌掉30%的议题，推动OPEC领袖沙特有所作为。

对于美国页岩油供应快速崛起，油价崩跌的议题，沙特的态度一直令市场摸不着头绪，但周二的会谈引发部分人士猜测，沙特可能会支持与非OPEC国家共同协调减产。

委内瑞拉外交部长拉米雷斯在会谈后对记者表示，会谈各方同意目前的价格对产油国来说并“不好”，周二并未对协调减产有任何安排。

拉米雷斯表示，委内瑞拉对于油价立场一向强硬，将在周四尝试与OPEC成员国达成产量协议。

会谈后油价下跌，布兰特原油期货每桶跌逾1美元。

俄总统普京的亲密盟友、俄罗斯国营石油公司Rosneft(ROSN.MM)执行长谢琴(Igor Sechin)周二抵达维也纳，有迹象显示如果OPEC决定减产，莫斯科可能跟进减产或减少出口。俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)也出席了这项会谈。

“我要强调的是，目前的油价对我们而言还算不上生死攸关。我们可以将部分资本密集型项目推迟，”根据Rosneft的声明，谢琴在会中如此表示。

“当然，可预见的是(低油价)将对全球石油供应产生影响，”他表示，显然意指那些产油成本较高国家可能进行的较长期减产，包括美国的部分产油项目。

墨西哥能源部长Pedro Joaquin Coldwell较其他与会人士提前离席，且没有发表声明。

**焦点转向周四**

石油市场观察人士对OPEC周四的会议结果看法分歧，预估区间从大幅减产以重振价格到小幅减产，甚至是根本没有结果。

当前的油价要远低于多数OPEC成员国以及俄罗斯等需要平衡预算的国家希望看到的水准，该集团在不断努力适应美国页岩油荣景带来的供给增加。

一些分析师称，OPEC必需每天减产达150万桶才能支撑油价，避免2015年上半年供给过剩局面加剧。

阿尔及利亚能源部长Youcef Yousfi周二对阿尔及利亚通讯社(APS)表示，OPEC将寻求“两厢情愿的方法”努力恢复油市稳定，但没有给出进一步细节。

外交和市场消息人士称，沙特官员近期做简报时称，坐拥庞大外汇储备的沙特，准备承受油价长达一年的时间都处于每桶70-80美元的低位。

沙特阿拉伯石油部长欧那密本月稍早表示，沙特对维持油市稳定的意愿没有改变，不过对可能采取的应对措施没有透露一丝线索。

**供应过剩**

欧那密周一和周二在维也纳期间，对记者关于油价和供应过剩问题不以为然。“市场又不是头一次供应过剩，”他说。

他在周二会谈后未对记者发言。

据俄罗斯报纸Kommersant周一援引消息人士报导称，俄方可能建议从明年开始每年削减石油产量约1,500万吨(每天30万桶)，此外俄方预计OPEC将另外削减140万桶。

2000年代初，俄罗斯起初承诺要跟进OPEC减产，但后来反而增加出口，双方关系因而闹得颇不愉快。

伊朗新闻机构Shana称，普京和伊朗总统鲁哈尼周一晚间通过电话，同意采取“有利于石油市场的必要合作。”

Shana并未说明其新闻消息来源。克里姆林宫周一表示，两位总统讨论了伊朗核问题谈判以及双边议题，并没有提到石油。

伊朗与六大强国周一再度未能解决延宕12年之久的伊朗核计划争议，这是今年第二度未能在期限前就此议题达成共识，双方同意把期限再延至至2015年6月30日。

这个结果使得伊朗石油出口很难迅速复苏，减少了一个可能令本周OPEC会议相形复杂的因素。(完)

(编译 陈宗琦/孙茉莉/李婷仪 审校 张荻/郑茵/张若琪)

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