中海油田服务预计下半年经营业绩趋稳 积极扩大市场份额

路透香港8月30日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司(2883.HK)(601808.SS)周二称，预计今年下半年的经营业绩趋向稳定，公司继续积极扩大国内外市场份额，为市场往后复苏作好准备。

中海油服首席执行官兼总裁齐美胜在记者会上称，尽管国内市场竞争激烈，公司透过抢占对手市场令自身市场份额提升，国际市场开拓力度加大令上半年的收入占比超过40%，尤其是在中东、美洲、墨西哥、非洲和远东地区。

“经过上半年（的努力），已经吸引到一些国际客户跟我们合作的意愿，这些合作意愿将会在下半年乃至明年和更长一段时间会有所实际性进展。”他说，“我们‘全支撑’的服务模式，性价比属‘一流’。”

他并称，公司旗下钻井平台按同口径的使用率略高于同业水平，加上成本控制，预期下半年的经营水平与上半年差不多。

中海油服周一晚间公布，今年上半年录得净亏损83.995亿元人民币，是自2002年上市以来最差业绩，上年同期则为净利8.95亿元，与此前的盈利警告一致，主要受累于计提商誉及固定资产减值损失共约71亿元。

公司并称，下半年油价有所恢复但仍在低位徘徊，油公司的投资未见明显复苏，全球油田服务市场将延续激烈的市场竞争态势，预计2016年全年将有大幅亏损。

该公司执行董事兼首席财务官李飞龙称，如果市场环境没有重大变化，下半年没有进一步资产减值压力。

“最困难的时期已经过去，但不意味着行业很快就会明显好转，还有1-2年困难时期。”他说。

他并称，全年资本开支大约40亿元，主要为在建项目的投入。上半年资本支出20.24亿元，按年减少51%。

中海油服周二股价跟随大市向上，没有受到全年亏损预告影响。香港时间14:36，该股升0.83%，报6.06港元，较今年1月低位回升25%。

投行摩根士丹利的报告指出，预期中海油服下半年的日费率和使用率难有好转迹象，但相信已经见底，随着油价明年开始复苏令油公司开支回升，中海油服于明后年的基本面得到根本改善。

截至6月末为止，中海油服运营及管理共45座钻井平台（包括34座自升式及11座半潜式）。其中9月座在中国渤海作业，6座在中国南海作业，2座在中国东海作业，7座在挪威北海、墨西哥、印尼等国际地区作业，21座正在待命，但没有合同的平台只有8-9座。

钻井平台上半年作业日数3,972天，同比减少2,273或57%，受待命天数增加影响使用率下降30.3个百分点至49.7%。

中海油服年初持有现金125.74亿元，6月末降至79.89亿元，因偿还债务、支付股息令资金流出增加；6月末资本负债比率46.5%，净资产负债比率65.4%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)