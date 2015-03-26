中石油称不会因低油价改变公司海外油气战略

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透香港3月26日 - 中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)周四称，不会因为低油价而改变公司海外油气战略。
该公司副董事长兼总裁汪东进在业绩发布会作以上表示。此外，他还透露中石油正与海外油公司磋商互换在北美的部份资产。
中石油稍早公布按国际会计准则其去年净利同比下降17.3%，基本符合市场预期，主要受累于原油价下跌、国内成品油价连续下调等因素影响。（完）
(记者 雷美珍; 撰写 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。