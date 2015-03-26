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中国财经 | 2015年 3月 26日 星期四 18:08 BJT

中石油称不会因低油价改变公司海外油气战略

路透香港3月26日 - 中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)周四称，不会因为低油价而改变公司海外油气战略。

该公司副董事长兼总裁汪东进在业绩发布会作以上表示。此外，他还透露中石油正与海外油公司磋商互换在北美的部份资产。

中石油稍早公布按国际会计准则其去年净利同比下降17.3%，基本符合市场预期，主要受累于原油价下跌、国内成品油价连续下调等因素影响。（完）

(记者 雷美珍; 撰写 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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