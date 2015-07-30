壳牌石油拟裁员6,500人及再减开支 以应对油价下降

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透伦敦7月30日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)将今年将裁员6,500人并进一步削减开支，以应对油价长期疲软。受油价下跌拖累，壳牌第二季利润下滑37%。
壳牌还表示，在推进700亿美元收购BG GroupBG.L计划的同时，准备处份更多资产，使2014-2018年的资产出售规模达到500亿美元。
壳牌称，预计2015年将从近10万人的总员工数，裁员6,500名职员及直接聘约人员。该公司还称，今年将第二度削减2015年资本投资至300亿美元，同比下降20%，因该公司预计油价低迷将持续好几年。
该公司称，2015年运营成本预计将减少40亿美元或10%，这是其改善财务所作的努力之一。
继2014和2015两年合计处置200亿美元资产后，壳牌预计2016-2018年还将出售300亿美元资产。
该公司周四宣布向出光兴产(5019.T)出售日本昭和壳牌石油(5002.T)的33%股权，作价约14亿美元。
1026GMT，壳牌石油股价劲升3.88%。(完)
(编译 孙国玉；审校 蔡美珍)
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