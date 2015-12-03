焦点：沙特将提议全球协作计划以平衡油市--Energy Intelligence

路透维也纳12月3日 - 据Energy Intelligence报导，沙特阿拉伯将提议各方达成一项协议，以平衡油市并提振油价，协议内容包括一些困难度甚高的条件，要求石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗和伊拉克限制产量增长，以及让俄罗斯等非OPEC产油国参与减产。

报导引述OPEC高级代表称，沙特将提议OPEC明年减产100万桶/日，但前提是OPEC其他成员国以及俄罗斯、墨西哥、阿曼和哈萨克斯坦等非OPEC产油国也一同行动。

此建议必将受到质疑，认为沙特只是摆出愿意行动的意向，却设下过于苛刻、无法实现的条件，目的只为应付委内瑞拉等OPEC成员国要求有所行动的呼吁。

上一次OPEC和非OPEC联合行动应对低油价是在15年前，就在1998年亚洲金融危机后不久。从那之后，非OPEC的最大产油国俄罗斯一再抵制联合行动的呼吁，并反而将产油量增加了70%之多。

虽然油价下跌，且供应过剩的局面恶化，但市场普遍预计周五的OPEC会议将维持当前的产量政策不变。若沙特果真提出上述建议，则将令市场感到意外。

除了难以与非OPEC国家达成一致外，沙特政府在OPEC内部也将面临巨大的挑战。

Energy Intelligence引述OPEC高级代表的话报导，沙特将希望伊朗把日产量维持在400万桶左右的水平，伊朗也必须参与减产。伊朗预计西方国家将在2016年初解除对其的制裁。

OPEC消息人士和分析师表示，上述建议将难以获得各方同意，原因在于，虽然伊拉克石油产量大幅增长，但该国仍难以实现预算平衡，而伊朗一直声称在其遭到制裁的几年间，其他国家抢占了它的市场份额。

“让各方总计每日减产100万桶将很难。沙特不希望改变之前的表态，在达不成一致的情况下不会减产，”OPEC海湾成员国的一位消息人士向路透表示。

油价小涨，但交易员保持谨慎。

“市场希望听到其他相关方的态度，有更多根据相信有减产可能。不仅(其他产油国)需要同意减产，他们还需要遵守协议，”CMC Markets的首席市场分析师Ric Spooner说。

“光是沙特提出提案本身，当然就赋予了更多一点重要性。”

指标原油期货脱离低点。0640GMT，布兰特原油期货LCOc1涨0.7美元至每桶43.19美元，美国原油期货CLc1涨0.56美元，报每桶40.50美元。

Energy Intelligence援引OPEC高级代表的话称，即便这样的协议被各方接受，也不会在12月4日的OPEC部长会议上生效，或者在这次会议之后直接生效，但可能在2016年实施。

Energy Intelligence援引OPEC高级代表的话称，沙特准备讨论更多平衡油市的举措，减少100万桶/日可能只是起点。但Energy Intelligence补充道，如何实施减产，以及是否恢复OPEC配额，尚不清楚。(完)