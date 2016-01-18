产油国今年将出脱2400亿美元资产以弥补预算赤字--摩根大通

路透伦敦1月18日 - 据摩根大通估计，今年产油国将出脱2,400亿美元国际资产(其中多半为股票及债券)，以弥补因油价崩跌而暴增的预算赤字。

这将导致外汇储备及主权财富基金持有的资产水位下降。该行预计，它们也将透过出售自家政府债券，筹资约200亿美元，以协助弥补高达2,600亿美元的经常帐赤字。

这些国家将抛售价值约1,100亿美元的美国公债等债券，并出售750亿美元股票投资，高于去年的450亿美元债券及100亿美元股票。他们并将透过出脱房地产及私募股权等资产筹措余下的资金。

“我们预计2016年其外汇储备水位将下降1,000亿美元，主权财富基金资产将减少1,400亿美元，”他们并指出这些国家去年总计出脱700亿美元资产。

他们是以布兰特原油今年每桶均价料为31美元为依据，估算产油国收入将锐减3,000亿美元至4,400亿美元。

据一些估计显示，沙特阿拉伯国内预算赤字可能逼近国内生产总值(GDP)的20%。(完)