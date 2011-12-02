棕榈油产出将恢复正常 经济前景暗淡料抑制明年价格

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
* 明年棕榈油价格预计将较今年迄今的均价下跌4.2%
* 异常天气过後,产出料将反弹
* 全球黯淡的经济前景将打压价格
路透印尼努沙杜瓦12月2日电---路透对食用油生产商、交易商和分析师进行的调查显示,棕榈油平均价格明年料降至每吨3,115马币(林吉特)(约合990美元),低於今年创纪录的均价,因预计在一连串的异常天气过後,棕榈油产出将恢复,而且全球黯淡经济前景料亦将打压价格.
2011年迄今的棕榈油均价为每吨3,250马币,明年的价格预计将较这个价位低4.2%.
今年的均价料将创下纪录高位,因为东南亚产胶地的降雨量超过以往的通常水平,令第一季的产出受损,而且新兴市场的需求强劲,也一度抵消了欧元区债务危机所带来的初始负面影响.
调查是在为期三天的第七届年度印尼棕榈油会议上展开的,有13家受访者参与.
"产出增长在2012年将恢复正常,同时伴随着人口和收入的增加,需求也将稳步增长."Trimegah Securities分析师Andrian Tanuwijaya说道.
一家主要的种植园在本周对路透表示,2011年的印尼棕榈油产量估计可达到2,300-2,400万吨,明年则有望进一步增加多达150万吨.
棕榈油价格的主要波动将来自於马来西亚的供应面,由於种植面积减少,估计该国的产出增长幅度将更低.今年马来西亚的棕榈油产量预计将增至1,830万吨.
全球逾90%的食用油供应都来自於印尼和马来西亚.(完)
--编译 高琦; 审校 隋芬
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