冲绳名护市市长竞选连任成功 将给美日关系制造麻烦

路透东京1月20日 -日本共同社消息称，反对冲绳美国空军基地迁移方案的名护市市长周日再次当选，这将成为首相安倍晋三头疼的一个问题，而且可能导致美日摩擦。

美日两国政府在1996年首次达成协议，同意迁移美国海军在冲绳县普天间的空军基地，但该计划一拖再拖已经成为两国关系中的敏感话题。在中国变得愈加强势之际，安倍急切希望在该问题上取得进展，以加强同美国的联系。

共同社引用投票截止后不久的估测结果称，坚定反对基地搬迁计划的稻岭进(Susumu Inamine)将肯定连任名护市市长。冲绳的一份报纸也称稻岭进确定胜选。

稻岭进誓言将运用地方权力阻止将基地由人口稠密的冲绳中部地区迁移到名护的辺野古(Henoko)滨海地区。(完)

(编译 李春喜 审校 郑茵)

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