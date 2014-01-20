冲绳名护市市长竞选连任成功 将给美日关系制造麻烦

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透东京1月20日 -日本共同社消息称，反对冲绳美国空军基地迁移方案的名护市市长周日再次当选，这将成为首相安倍晋三头疼的一个问题，而且可能导致美日摩擦。
美日两国政府在1996年首次达成协议，同意迁移美国海军在冲绳县普天间的空军基地，但该计划一拖再拖已经成为两国关系中的敏感话题。在中国变得愈加强势之际，安倍急切希望在该问题上取得进展，以加强同美国的联系。
共同社引用投票截止后不久的估测结果称，坚定反对基地搬迁计划的稻岭进(Susumu Inamine)将肯定连任名护市市长。冲绳的一份报纸也称稻岭进确定胜选。
稻岭进誓言将运用地方权力阻止将基地由人口稠密的冲绳中部地区迁移到名护的辺野古(Henoko)滨海地区。(完)
(编译 李春喜 审校 郑茵)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。