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时事要闻 | 2016年 11月 7日 星期一 10:23 BJT

美国库欣附近发生5.3级浅层地震--USGS

路透11月6日 - 美国地质调查局(USGS)称，美国俄克拉荷马州库欣(美国原油期货合约交割地)附近周日发生5.3级地震。

美国地质调查局称，震中位于库欣西方2英里(3.2公里)处，属浅层地震，震源深度据地表3.8英里(6公里)。目前无伤亡及损失报告。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张若琪)

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