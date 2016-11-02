美国俄克拉荷马州北部发生4.5级地震

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透11月2日 - 美国地质调查局(USGS)公布，美国俄克拉荷马州北部发生小规模地震，初步测量震级为4.5级。
地震在当地时间晚上接近11:30时，发生在波尼(Pawnee)东南9英里(14公里).
媒体报导称，俄克拉荷马州第二大城市、位于波尼以东60英里(95公里)的塔尔萨(Tulsa)，人们发现墙在晃动，家里的东西在移动。
两个月前，该地区发生过5.6级地震，这是俄克拉荷马州发生过的最强地震。此次地震愈发让人担忧地质活动可能与能源生产有关联。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。