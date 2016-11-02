美国俄克拉荷马州北部发生4.5级地震

路透11月2日 - 美国地质调查局(USGS)公布，美国俄克拉荷马州北部发生小规模地震，初步测量震级为4.5级。

地震在当地时间晚上接近11:30时，发生在波尼(Pawnee)东南9英里(14公里).

媒体报导称，俄克拉荷马州第二大城市、位于波尼以东60英里(95公里)的塔尔萨(Tulsa)，人们发现墙在晃动，家里的东西在移动。

两个月前，该地区发生过5.6级地震，这是俄克拉荷马州发生过的最强地震。此次地震愈发让人担忧地质活动可能与能源生产有关联。(完)