IDG斥资1.12亿美元 收购法国奥林匹克里昂足球俱乐部20%股权

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透巴黎8月12日 - 法国足球俱乐部奥林匹克里昂的东家--上市公司OL Group(OLG.PA)周五发布声明称，中国投资基金IDG资本将以1亿欧元(1.12亿美元)的价格收购该俱乐部20%股权。
IDG资本将帮助OL Group在中国大陆、香港、澳门和台湾推广该俱乐部，并将在OL Group董事会获得2-3个席位。
IDG资本将认购OL Group增发的股份和次级可转换债券。OL Group将把多数注资用来降低债务，这将降低该公司的融资成本，并使其可以对债务再融资。
IDG资本将以每股3.34欧元的价格认购新增发的股份，较最新收盘价溢价18.5%。债券的购买价格比最近一次成交价溢价60.71%。
OL Group称，IDG资本承诺至少持股两年。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。