IDG斥资1.12亿美元 收购法国奥林匹克里昂足球俱乐部20%股权

路透巴黎8月12日 - 法国足球俱乐部奥林匹克里昂的东家--上市公司OL Group(OLG.PA)周五发布声明称，中国投资基金IDG资本将以1亿欧元(1.12亿美元)的价格收购该俱乐部20%股权。

IDG资本将帮助OL Group在中国大陆、香港、澳门和台湾推广该俱乐部，并将在OL Group董事会获得2-3个席位。

IDG资本将认购OL Group增发的股份和次级可转换债券。OL Group将把多数注资用来降低债务，这将降低该公司的融资成本，并使其可以对债务再融资。

IDG资本将以每股3.34欧元的价格认购新增发的股份，较最新收盘价溢价18.5%。债券的购买价格比最近一次成交价溢价60.71%。

OL Group称，IDG资本承诺至少持股两年。(完)