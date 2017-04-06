耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权

路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)(OML.L)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。

消息人士称，耆卫集团正与金融顾问研拟出售瑞泰人寿持股的计划；耆卫与中国国电集团合资成立的瑞泰人寿已经有13年的历史。

消息人士指出，此举是耆卫集团整体重整计划的一部分，退出非核心及规模较小的业务，他们并称不确定是否最终会达成交易，如果出价的状况不理想，可能会中止出售。

耆卫一名发言人不予置评，发给瑞泰人寿的电邮尚未获得回应。

尽管中国是全球第二大保险市场，外国保险业者持股上限设在50%、以及严峻的国内竞争态势，都不利于外国业者经营及争抢市占。

消息人士称，由于此合资事业规模不大，目前无法立即估算耆卫持股的可能出售估值。这些消息人士不愿具名，因他们没有公开讨论耆卫售股计划的权限，而该计划也尚未公开。(完)