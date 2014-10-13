老年人受灾害冲击最大--报告

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透伦敦10月13日（记者 Kieran Guilbert） - 2005年卡特里娜飓风登陆美国新奥尔良市时，四分之三的死者年龄超过60岁。
2011年，日本遭遇地震和海啸，56%的死者年龄不低于65岁。
周一公布的报告显示，年长者在洪水和飓风等灾害中受害比例非常高，但却常常没有被纳入灾害管理规划中。
该报告由联合国减少灾害风险办公室（UNISDR）和HelpAge International共同发布。
报告敦促全球各国政府在灾害管理计划的各方面都考虑老年人，以减少60岁以上老者的死亡人数。
“社会往往忽视老年人，直到他们出现在灾害事件的遇难者名单中。”联合国减少灾害风险办公室负责人Margareta Wahlstr?m称。
“随着气候发生变化，老龄人口面临更多极端事件的风险，世界需要更深刻地认识到如何保护老年人。”她在声明中称。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。