网游开发商港股午盘纷纷大涨 因阿里巴巴集团将推出手机游戏平台

路透香港1月8日 -博雅(0434.HK)等多家网络游戏开发商周三午盘股价纷纷大涨，因中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团稍早公布推出手机游戏平台，并给予游戏开发商70%的收入分成。

博雅与新加坡IGG8002.HK午盘一度大涨逾30%，分别刷上市新高的11.2港元及7.69港元；云游控股(0484.HK)亦曾涨逾16%，触及63.25港元约两个月高位。三家公司同于去年第四季香港上市。

阿里巴巴集团称，将推出的手机游戏应用平台将采取7:2:1的收入分成模式，游戏开发商获得销售收入70%，阿里巴巴集团收取20%作为游戏分销和推广费用，余下10%捐作慈善公益。

光大证券分析师Kelvin Wong称，腾讯(0700.HK)目前为中国最大的网络游戏平台供应商，然收入分成比例以腾讯占多，开发商占少，换言之开发商与阿里巴巴合作将可提高收入。

“游戏开发商的生存空间亦将大大提高。”他说。

阿里巴巴集团去年开始积极拓展手机应用平台服务，除了淘宝手机版和支付宝钱包之外，还推出手机通讯平台“来往”，实行与腾讯“微信”对撼。

阿里巴巴集团表示，截至去年11月，“来往”拥有超过1,000万注册用户。

博雅今天收涨30.65%，报11.04港元；IGG收升29.78%，报7.67港元；云游控股(0484.HK)升15.52%，报62.9港元。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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