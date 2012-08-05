姚明谈羽毛球女双及叶诗文事件

路透北京8月5日电---篮球巨星姚明也出面对富有争议的奥运会羽毛球故意输球作出的处罚做了评论。他表示，中国队被取消资格的运动员真的非常可惜。

八名因为想要确保在淘汰赛中面对更容易的对手而故意输球的羽毛球女子双打选手受到了被取消比赛资格的处罚，其中也包括中国头号种子组合于洋/王晓理。该处罚在中国国内引起了轩然大波。

姚明周六告诉新华社，他支持国际羽联（BWF）取消这些选手比赛资格的决定。但是他补充道，他理解在这次事件中中国同胞的感受。

“没错，这种事情在篮球也发生过。但我们内心应该问自己，这个东西到底是对的还是错的？体育在很多时候体现的是我们这个社会公民的价值观，如果一块金牌可以超越我们的价值观的话，那我只能说我们的价值观比金牌低，”姚明说道。

“我也仅仅是代表一种态度，每个人看比赛的目的都是不同的。有的人是期待公平竞赛，有的人就是想看自己的队伍取得好成绩。我们不能说哪一种就不对，要能接纳别人有不同的观点。有的项目确实在规则设立上有缺陷，我们也应该允许别人来质疑不合理的规则。我只是对运动员感到非常可惜，真的非常可惜。”

中国奥运代表团表示，在坚持公平比赛和奥林匹克精神的基础上，他们让球员为自己的行为道歉。但是这场丑闻在国内造成了复杂的情感。

媒体的主要基调是认为国际羽联应该对赛制的缺陷负责。而于洋也指责国际羽联打碎了她和她搭档的“梦想”。

姚明补充道，在中国选手叶诗文夺得两枚金牌後质疑她服用禁药，是有失绅士风度的。

美国顶级教练、世界游泳教练员协会（World Swimming Coaches Association）执行主任莱昂纳多（John Leonard）此前表示，历史向我们证明，每当有“不可思议”的事情发生的时候，结果往往与兴奋剂有关。

“我们可以理解美国人的心理。如果在一个你常年统治的项目上突然有个人神兵天降般从你手中抢走你觉得是自己的东西时，你肯定有一种逆反心理。”

“这个问题在叶诗文身上出现过，在博尔特身上也出现过，这符合美国人的大国统治心态，”姚明补充道。“我觉得叶诗文事件上美国人是有失绅士风度的。”

在2002年，身高6英尺7英寸的姚明成为了第一位当选NBA状元秀的国际球员。

姚明在NBA期间八次入选全明星阵容。（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。