伦敦奥运最值得关注的10大巨星

路透伦敦5月10日电---当今世界最伟大的运动员7月将驾临2012年伦敦奥运赛场。路透记者Martyn Herman列出了本届奥运会最值得关注的10位选手：

博尔特(田径)

博尔特(Usain Bolt)是北京奥运会最熠熠生辉的明星，令人惊掉下巴的速度为他赢得了男子100米、200米和4x100米接力三枚金牌，并分别刷新三项世界纪录。

之後他在重大赛事中几乎保持了不败，在最近两届世锦赛中共赢得五枚金牌，唯一的缺憾是大邱世锦赛中在男子100米决赛中因抢跑被取消比赛资格。

要在伦敦一睹博尔特的风采则是一票难求，买到票的观众千万不要错过，因为有人预测，如果博尔特表现完美的话，他可能把男子百米世界纪录提高至9.5秒之内。

伊辛巴耶娃(田径)

俄罗斯女将伊辛巴耶娃(Yelena Isinbayeva)将优雅和力量完美融合到撑杆跳中，自2003年在英格兰盖茨海德以4米82首次创造世界纪录以来，一次次刷新着纪录。

她已经一步步将该项目世界纪录提高至5米06，五次赢得世锦赛冠军，并在雅典和北京两届奥运会封后。

届时年满30岁的这位撑杆跳女王如果在伦敦再度折桂，将成为第一位赢得奥运会三连冠的女性田径选手。

鲁迪沙(田径)

鲁迪沙(David Rudisha)是肯尼亚出产的一系列800米跑高手中的最新一位明星，这位23岁的世界纪录保持者将在伦敦男子800米赛场冲击个人首枚奥运金牌。

马赛部落战士鲁迪沙2010年在柏林以1分41秒09的佳绩，创造了男子800米新的世界纪录，几周後则将该记录进一步提高至1分41秒01。他同时是最新一届世锦赛该项目的冠军，2011年当选为国际田联年度最佳运动员。

伦敦奥运会组委会主席塞巴斯蒂安·科(Sebastian Coe)将会热切注视着鲁迪沙的表现，因为他本人就曾是该项目世界纪录保持者。鲁迪沙曾表示过，塞巴斯蒂安·科昔日比赛的录像激发他踏上跑步这条道路。

多布林斯卡(田径)

尚沉浸在悲痛中的乌克兰选手多布林斯卡(Nataliya Dobrynska)在女子七项全能赛场挑战英国观众的宠儿恩尼斯(Jessica Ennis)时，所有人将关注着她的一举一动。

这位名不见经传的选手在2008年奥运会中以黑马姿态夺冠，近期则在世界室内田径锦标赛中再度爆出冷门，击败恩尼斯与俄罗斯队中的世锦赛冠军得主切诺娃(Tatyana Chernova)，以刷新该项目室内世界纪录的成绩夺冠。

多布林斯卡的丈夫兼教练Dmytro Polyakov在与癌症搏斗多年後近期辞世，令她遭遇打击。

费利克斯(田径)

美国女子田径队的耀眼明星费利克斯(Allyson Felix)迄今与个人项目奥运金牌无缘，她在雅典和北京奥运会的女子200米比赛中都只能屈居亚军。

而在去年的大邱世锦赛中，她夺下世锦赛女子200米四连冠的梦想破碎。

如果她选择同时角逐女子200米和400米，以及4X100米和4X400米两项接力赛，预期她在伦敦赛场将很忙碌。

贝克勒(田径)

虽然在北京奥运会中被掩埋在博尔特的光环之下，其实埃塞科比亚选手贝克勒(Kenenisa Bekele)夺得男子5,000米和10,000米双料冠军的壮举堪称更伟大。

他本人同时保持着这两个项目的世界纪录，当之无愧跻身史上最伟大的长跑选手之列，他在过去两年饱受伤势困扰，如果他能健康的出现在伦敦赛场，将成为各路长跑高手最强大的对手。

他在去年世锦赛因肌肉伤势退出10,000米比赛，他昔日不可战胜的神话开始动摇，他必须作出决定，看自己的身体是否允许在伦敦同时参加5,000米和10,000米两项赛事。

菲尔普斯(游泳)

菲尔普斯(Michael Phelps)值得关注的原因很简单，他是2008年北京奥运游泳赛场的王者，美码14码的大脚与巨大的臂展帮助他赢得八枚金牌。网上关於他和博尔特谁是地球上最伟大运动员的争论不绝于耳。

他在北京成为单届奥运会夺金最多的选手，超越了施皮茨在慕尼黑奥运会独夺七金的壮举，而他个人的奥运奖牌总数达到了16枚，没什麽人敢说他不会再上层楼。菲尔普斯已经表示，伦敦将是他最後一次角逐奥运赛场。

即使他只是收获两枚普通奖牌，也足以追平前苏联体操名将拉提尼娜(Larisa Latynina)，以18枚奖牌成为奥运历史上个人取得奖牌数最多的选手。

泰勒(拳击)

女子拳击在伦敦奥运会首次成为正式比赛项目，爱尔兰选手泰勒(Katie Taylor)有希望为个人已经颇丰的荣誉陈列室增添新的藏品。

泰勒三次荣膺世锦赛冠军，五度加冕欧洲冠军，她还曾入选爱尔兰女子足球队，被视为爱尔兰历史上最伟大的女运动员之一。

这位虔诚的基督徒也成为了媒体关注的名人，在白宫会晤过奥巴马总统，曾出演过嘻哈歌手Tinie Tempah的音乐录音带，并担任过去年的都柏林圣帕特里克节狂欢游行大礼官(Grand Marshal)。

佩莱格里尼(游泳)

佩莱格里尼(Federica Pellegrini)出生在水城威尼斯附近，她在蹒跚走路前已经学会了游泳，所以她成为了意大利最成功的女子游泳选手也不出人意料。

她在北京奥运会赢得女子200米自由泳金牌，成为第一位赢得奥运游泳金牌的意大利女将，她目前则保持着女子200米和400米自由泳两项世界纪录。

在罗马世锦赛中，她成为第一位在女子400米自由泳项目突破四分钟大关的女将。

佩莱格里尼走到哪里都是镜头的焦点，这位菲林杀手出现在无数杂志的封面上。

卡文迪什(自行车)

卡文迪什(Mark Cavendish)在男子公路自行车赛肩负着英国的夺金希望。

不过他先要考虑的是其他事情，奥运会前他要角逐环法自行车大赛，他已经在环法赛中20次取得分段赛冠军。

他在去年环法大赛中成为第一位披上象征赛事冲刺王的绿色领骑衫的英国车手，不过在奥运赛场，他期待的是金色。（完）

发稿：王燕焜

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