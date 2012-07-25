阿迪达斯称将受惠于民众更健康的生活方式

7月16日在英国一家阿迪达斯专卖店拍到的图片。 REUTERS/Darren Staples

路透7月23日伦敦电(记者 Keith Weir)---阿迪达斯首席执行官海纳(Herbert Hainer)周一称，热爱运动的新一代老年人以及现代人和肥胖作战的努力，都将在未来几年内推动运动服装工业。

有人担忧前不久阿迪达斯关闭在中国的唯一直属工厂，会在短期内影响其业绩，然而海纳在东伦敦一个能够俯瞰奥林匹克体育场的屋顶上淡化了这种忧虑。

“我只会为我们公司讲话，我们公司在中国的业务进行地非常顺利。”采访中海纳对路透社记者说。

“我们去年实现了两位数的增速，今年也将保持两位数的增长。”他补充说道。

行业领军者耐克(NKE.N)上月称，中国近期的订单---指定於6月至11月交付的订单---仅增长了5个百分点，一年前此项增速还高达24个百分点。

阿迪达斯的同城竞争者--彪马(PUMG.DE)上周也发出了盈利预警，该公司成为了欧洲疲软的消费需求的受害者。

阿迪达斯将在8月3日发布第二季度业绩，海纳拒绝在发布之前透露更多的财务细节。然而，这位业内资深人士却对这一商业领域的前景十分看好。

海纳称一双标价为60至70英镑(93至110美元)的运动鞋是大多数人都能负担得起的，并且在很多国家人们都普遍希望能更长时间地保持舒适的穿着感受。

“人们希望能够获得舒适、保持健康，这已经成为社会的潮流，”他说，“70岁的人也去健身房锻炼，他们打高尔夫球、散步、慢跑。这将有利於运动产品工业的发展。”

在年轻人群体中，海纳认为，让年轻人变得更有活力是减轻对发达国家肥胖率恐惧的手段，并且还能繁荣运动服装这一商业领域。

“我认为肥胖，尤其是儿童肥胖是非常严重的社会问题，”海纳说，“体育运动将是控制体重的重要因素之一，另一个当然是饮食。”

有批评认为，奥林匹克运动应该停止接受长期奥运赞助商麦当劳(MCD.N) 和可口可乐 (KO.N) 的赞助，因为他们的产品不利於健康。

奥运会保护赞助商的规则今年引发了争议，其中包括关於穿着竞争对手品牌T恤衫和鞋子的观众是否应该被禁止入场的激烈争论。

海纳没有回应这一问题，然而，赛会组织者上周曾回应称，“如果是有组织的‘埋伏式营销’，伦敦奥组委(LOCOG)肯定会介入，但一般来讲穿非赞助商品牌的服装是不会被禁止的。”(完)

编译：陈昭 发稿：王燕焜

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