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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 15日 星期三 11:44 BJT

11名非洲奥运运动员不知所踪

有关官员周二称，六名来自几内亚与科特迪瓦的奥运代表团成员失踪，至此失踪的非洲奥运运动员累计达11人，外界怀疑他们可能试图留在欧洲，开始新生活。伦敦奥组委称已通知英国警方，但这些失踪运动员的签证到11月才过期，因此还不算违反移民法。

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