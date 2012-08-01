版本:
中国
奥运新闻 | 2012年 8月 2日 星期四 02:37 BJT

Olympics-Men's archery individual last 64 results

LONDON, Aug 1 Olympic men's archery individual
last 64 results on Wednesday.

 Results Table
 
 1.  Bubmin Kim (South Korea)               6 points 
 2.  Robert Elder (Fiji)                    4        
 1.  Tarundeep Rai (India)                  6        
 2.  Juan Carlos Stevens (Cuba)             5        
 1.  Dan Olaru (Moldova)                    6        
 2.  Jacob Linde-Kaminski (U.S.)            5        
 1.  Simon Terry (Britain)                  7        
 2.  Yu Ishizu (Japan)                      1        
 1.  Brady Ellison (U.S.)                   7        
 2.  Mark Javier (Philippines)              1        
 1.  Taylor Worth (Australia)               6        
 2.  Alan Wills (Britain)                   5        
 1.  Luis Eduardo Velez (Mexico)            7        
 2.  Milad Vaziri (Iran)                    1        
 1.  Dai Xiaoxiang (China)                  6        
 2.  Klemen Strajhar (Slovenia)             0        
 1.  Gael Prevost (France)                  6        
 2.  Rene Philippe Kouassi (Ivory Coast)    4        
 1.  Thomas Faucheron (France)              6        
 2.  Witthaya Thamwong (Thailand)           0        
 1.  Viktor Ruban (Ukraine)                 6        
 2.  Liu Zhaowu (China)                     5        
 1.  Chen Yu-Cheng (Taiwan)                 6        
 2.  Mauro Nespoli (Italy)                  2        
 1.  Rafal Dobrowolski (Poland)             7        
 2.  Daniel Xavier (Brazil)                 3        
 1.  Rahul Bannerjee (India)                6        
 2.  Jantsan Gantugs (Mongolia)             0        
 1.  Luis Alvarez (Mexico)                  6        
 2.  Yavor Hristov (Bulgaria)               0        
 1.  Oh Jin-Hyek (South Korea)              6        
 2.  Axel Muller (Switzerland)              0        
 1.  Larry Godfrey (Britain)                6        
 2.  Md. Emdadul Haque Milon (Bangladesh)   0        
 1.  Rene Serrano Gutierrez (Mexico)        6        
 2.  Marco Galiazzo (Italy)                 2        
 1.  Khairul Anuar Mohamad (Malaysia)       6        
 2.  Chu Sian Cheng (Malaysia)              4        
 1.  Xing Yu (China)                        6        
 2.  Camilo Mayr (Germany)                  0        
 1.  Jacob Wukie (U.S.)                     6        
 2.  Jayanta Talukdar (India)               0        
 1.  Baard Nesteng (Norway)                 6        
 2.  Hideki Kikuchi (Japan)                 5        
 1.  Dmytro Hrachov (Ukraine)               7        
 2.  Michele Frangilli (Italy)              3        
 1.  Takaharu Furukawa (Japan)              6        
 2.  Lee Kar Wai Calvin (Hong Kong)         4        
 1.  Ahmed El Nemr (Egypt)                  6        
 2.  Crispin Duenas (Canada)                2        
 1.  Kuo Cheng-Wei (Taiwan)                 6        
 2.  Elias Malave (Venezuela)               5        
 1.  Markiyan Ivashko (Ukraine)             6        
 2.  Elias Cuesta (Spain)                   4        
 1.  Myo Aung Nay (Myanmar)                 6        
 2.  Romain Girouille (France)              5        
 1.  Rick van der Ven (Netherlands)         6        
 2.  Jeff Henckels (Luxembourg)             2        
 1.  Denis Gankin (Kazakhstan)              6        
 2.  Haziq Kamaruddin (Malaysia)            4        
 1.  Wang Cheng-Pang (Taiwan)               6        
 2.  Daniel Pineda (Colombia)               0        
 1.  Im Dong-Hyun (South Korea)             6        
 2.  Emanuele Guidi (San Marino)            0

更多 奥运新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐