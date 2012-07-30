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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 30日 星期一 11:52 BJT

女子团体射箭韩国七连冠

周日在罗德板球场进行的女子团体射箭冠亚军争夺战中，中国队以一环之差惜败于韩国队，继雅典、北京奥运会後第三次取得该项目的银牌。这是韩国队第七次连续问鼎这一项目的冠军。日本姑娘们则成功击败俄罗斯队获得该项目的铜牌。

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