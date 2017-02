Olympics-Men's athletics 200m semi-finals results

LONDON, Aug 8 Olympic men's athletics 200m semi-finals results on Wednesday. The top qualifiers were Jamaica's Yohan Blake, Wallace Spearmon of the United States and France's Christophe Lemaitre. Results Table Semi-final 3 1. Churandy Martina (Netherlands) 20.17 seconds Q 2. Warren Weir (Jamaica) 20.28 Q 3. Christian Malcolm (Britain) 20.51 4. Maurice Mitchell (U.S.) 20.56 5. Brendan Christian (Antigua and Barbuda) 20.58 6. Shinji Takahira (Japan) 20.77 . Antoine Adams (St. Kitts and Nevis) DSQ . Michael Mathieu (Bahamas) DSQ Semi-final 2 1. Usain Bolt (Jamaica) 20.18 Q 2. Anaso Jobodwana (South Africa) 20.27 Q 3. Alex Quinonez (Ecuador) 20.37 q 4. Aaron Brown (Canada) 20.42 5. Aldemir Da Silva Junior (Brazil) 20.63 6. Kamil Krynski (Poland) 20.83 7. Alex Wilson (Switzerland) 20.85 8. Isiah Young (U.S.) 20.89 Semi-final 1 1. Yohan Blake (Jamaica) 20.01 Q 2. Wallace Spearmon (U.S.) 20.02 Q 3. Christophe Lemaitre (France) 20.03 q 4. Jaysuma Saidy Ndure (Norway) 20.42 5. Likourgos-Stefanos Tsakonas (Greece) 20.52 6. Bruno De Barros (Brazil) 20.55 7. Jared Connaughton (Canada) 20.64 8. Kei Takase (Japan) 20.70 Qualified for Next Round 1. Yohan Blake (Jamaica) 20.01 seconds 2. Wallace Spearmon (U.S.) 20.02 3. Christophe Lemaitre (France) 20.03 4. Churandy Martina (Netherlands) 20.17 5. Usain Bolt (Jamaica) 20.18 6. Anaso Jobodwana (South Africa) 20.27 7. Warren Weir (Jamaica) 20.28 8. Alex Quinonez (Ecuador) 20.37