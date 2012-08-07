博尔特成体坛独特品牌 孕育巨大商业价值

路透伦敦8月6日电(记者Keith Weir)---博尔特在跑道上领先各路对手，此外他把自己无法匹敌的运动成就和个人的吸引力组合起来，在商业上也把对手们远远甩在身後。

在周日以破奥运会记录的成绩获得男子100米奥运金牌之後，博尔特的年收入预计可提高到2,000万美元。但是要跻身全球最富有运动员排行榜，他还需要提升自己在美国的知名度，这对这位世界上跑得最快的人来说，应该不成问题。

25岁、身高1米96的博尔特可是广告商们追捧的对象。他的姓似乎都是为他的职业所定制的，他迷人的脸颊和刷酷的风格为他赢得了最大的世界舞台上的无数粉丝。

“历史上跑得最快的人，这可是个伟大的评价，”体育市场代理商八方环球(Octagon)的Joel Seymour-Hyde说，“除此之外，他还有身高，他是个偶像般的人物。”

“然後还有个人魅力和性格。100米短跑运动员总是虚张声势，但是有这样一个人笑眯眯的，如此放松，真是太特别了。”他说。

博尔特因为他自称为“闪电博尔特”的招牌庆祝动作而闻名，他现在有一系列利润丰厚的赞助协议在身。

博尔特现在是德国运动服制造商彪马(PUMG.DE)的形象代言人，彪马也是牙买加国家队的赞助商。他的大幅头像还出现在了奥运赞助商维萨(V.N)的海报上，海报就张贴在位於奥运公园边上的Westfield 购物中心。

博尔特的成功对於彪马而言可是个好消息，这个仅次于耐克 (NKE.N)和阿迪达斯(ADSGn.DE)的世界第三大运动服销售商在第二季度利润暴跌之後，曾在上月宣布将削减赞助合同。

彪马不是奥运会赞助商，所以它只有在下周奥运会一结束後开启围绕博尔特的全新广告攻势。

跨越大西洋

彪马努力挖掘牙买加这个国家懒散的又充满生气的形象，从而更好地为博尔特和他的队友做宣传，并签约牙买加伟大的雷鬼教父(reggae)音乐家鲍勃·马利(Bob Marley)的女儿Cedella Marley来设计牙买加的服饰装备。

博尔特反过来也帮助改变了世界对牙买加这个加勒比岛国的形象，品牌专业咨询公司明略行(Millward Brown)的Peter Walshe说。

Walshe说，博尔特面对压力所展现出的平静更增加了他在全球的吸引力。

“博尔特身上有一种超越体育的东西。那就是他对待生活的态度，他用幽默来对抗压力，那是谦虚和傲慢的混合，”他说。

他将博尔特的商业价值和前英格兰足球队长贝克汉姆(David Beckham)作比较，贝克汉姆是英格兰培养的最伟大的体育明星之一。

贝克汉姆在加盟洛杉矶银河队(LA Galaxy)之後成功打入北美市场，并且在福布斯最近的收入最高的体育人物排行榜上排名第8位。博尔特是赚钱最多的田径运动员，但是总排名只排到第63位，第一名是拳击手梅威瑟(Floyd Mayweather)。

“田径在美国没有人气最高的职业体育那样高的曝光率，每四年才有一次在奥运会上展示的机会，”TLA Worldwide公司的执行长Mike Principe说。

彪马无疑将要在伦敦奥运之後在发起广告攻势。

“我将好好利用博尔特的性格，微笑和幽默感，”Principe说。

“他将引起很多美国年轻小伙子的兴趣，”他补充说，“我想你也同样能发现很多喜欢博尔特的姑娘。”(完)

编译：陈昭 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。