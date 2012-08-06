博尔特：我朝着成为传奇又近一步

路透伦敦8月5日电（记者 Neil Maidment）---周日牙买加选手博尔特获得了个人第二枚男子100米奥运金牌，整个夺金过程就好像是他在邀请每个人参加他的个人秀。赛後，博尔特说，很多人已经称他为传奇，可他只是朝着成为传奇又近了一步。

“有一些人质疑我的实力，”博尔特赛後对记者说，“我只需要向世界展示我是最好的。这意味着我向着成为传奇的方向更近了一步，我接下来需要参加200米比赛。

周日的体育馆内座无虚席，呼声震天，“飞人”大战的起跑线上汇聚了本年度跑得最快的五位巨星，但博尔特证明了他才是无可争辩的世界上最快的短跑运动员。

“对於今晚比赛的所有选手来说，和其他四个世界上最快的人一起赛跑真的是我的荣耀。”

博尔特以9秒63的成绩撞线，创造了新的奥运会记录，其牙买加同胞布雷克（Yohan Blake）和美国选手加特林(Justin Gatlin)分获银牌和铜牌。

本年度取得第四快和第五快成绩的美国人盖伊（Tyson Gay）和牙买加选手鲍威尔（Asafa Powell）分列第四和第八位，鲍威尔在比赛中途受伤。

尽管博尔特是男子100米和200米两项世界纪录的保持者，但有人质疑他是否能抵挡住他的训练夥伴布雷克的挑战--布雷克在今年早些时候的牙买加田径奥运选拔赛上打败了博尔特。

“奥运选拔赛唤醒了我，布雷克给了我一记警钟，他敲开了我的门对我说‘博尔特，今年是奥运年，起床了’，在那之後，我重新调整全力以赴地备战。”（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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