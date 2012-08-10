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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 10日 星期五 10:18 BJT

男子800米世界记录迈入1分41秒

在伦敦奥运会男子800米赛场上，23岁的肯尼亚名将鲁迪沙(David Rudisha)以1分40秒91的成绩摘得金牌并打破了自己保持的世界纪录，由此成为了第一位800米跑进1分41秒的选手。博茨瓦纳选手阿莫斯(1分41秒73)和肯尼亚选手基图姆(1分42秒53)分获二三名。

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