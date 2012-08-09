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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 9日 星期四 11:21 BJT

110米栏梅里特夺冠

周三，美国选手梅里特以12秒92的成绩夺得男子110米栏冠军，他的队友理查德森和牙买加选手帕齐门特分获银牌和铜牌。继刘翔周二因伤退赛之後，世界纪录保持者罗伯斯在决赛中也因肌肉拉伤不得不退赛。美国队在奥运会第12天的比赛上拿下了田径项目12枚奖牌中的7枚。

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