“阿喀琉斯之踵”再度击倒刘翔

路透伦敦8月7日电（记者Nick Mulvenney）---在备战伦敦奥运会的几个月间，中国曾希望刘翔能够在赛场上一扫公众对北京奥运会上他退赛的不快回忆，重夺他四年前失去的那枚金牌。

然而，周二的男子110米栏场地上，参加第六组预赛的刘翔在跨出七步後，众人的那个梦想就被击碎了。与四年前一样，刘翔又是跟腱受伤正是这一伤势让他没能在北京奥运会实现卫冕。

这名29岁的选手撞到了第一个栏架上後踉跄落地。中国田径队方面怀疑他的跟腱断裂。

这次刘翔摔倒引发的反响并不如北京奥运会上他退赛时那麽强烈，当时公众希望他能在9万名同胞前夺冠，从而为第一次举办奥运会的中国长点面子。

但是刘翔的早早退出确实使伦敦奥运会失去了一名伟大的跨栏选手，同时也使世界上人口第一大国失去了一名田径场上天才的金牌竞争者。

“这真是糟糕透了，”美国选手梅里特（Aries Merritt）如此说道，他现在是该项目周三决赛的夺冠热门。“这种事居然发生在最好的跨栏选手身上，这简直就是悲剧。”

刘翔在2004年雅典奥运会上成为第一个在田径项目夺冠的亚洲男性运动员，他当时说他的夺冠说明“黄种人也能飞”。然而在此之後，公众对他“中国最伟大的田径运动员”的期望就成为了沉重的负担压在他窄窄的肩上。

刘翔尽了最大的努力，成为了田径场上的一名顶尖的技术型选手。他可以轻巧顺畅地越过栏架，这弥补了他在天生的短跑能力方面与顶尖美国跨栏运动员的差距。

依靠腿和手臂的快速摆动，刘翔可以快速地越过栏架、然後以不可思议的速度冲到终点。

但是，他在北京奥运会之前所受到脚踵部位的伤从未远离，这伤势还使他不能承受高强度的训练。在他从北京奥运会上退赛之後，他的教练、同时也是导师的孙海平就不断提醒满怀希望公众刘翔的伤没好，试图降低公众对刘翔的期待。

2011年是个鼓舞人心的赛季，中国公众的情绪在刘翔冲向世锦赛终点那一刻达到了顶峰。如果刘翔当时没有受到北京奥运会金牌得主罗伯斯（Dayron Robles）阻挠的话，大邱世锦赛男子110米栏的金牌大概就是刘翔的了。

刘翔带回家一枚银牌，他开始着手准备第三次参加奥运会。他开始训练完善他的起跑，将出发至第一个栏架前的八步减为七步。

接下来，在上海五月一个下着雨的夜晚，刘翔完美地跑出了12秒97的成绩，这是他在2007年获得世锦赛冠军之後取得的最好成绩。于是中国人又开始相信刘翔可能在伦敦奥运会上夺冠了。

好事还在後头。今年6月刘翔在俄勒冈州借助顺风跑出了12秒87的成绩。但由於风速稍微超过了规定，所以尽管刘翔跑得和世界纪录一样快，他却并没能与世界纪录保持者罗伯斯共享这一纪录。

“事情不像人们想得那麽简单，”中国田径队总教练冯树勇如此说道。

“我们看到他今年有些比赛跑得很好，但是人们没意识到他在镜头後面付出了多少努力才克服困难。”

“不是每个人都能对付这些困难以及他所面对的压力的。”（完）编译：孙舒 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。