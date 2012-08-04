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奥运新闻 | 2012年 8月 5日 星期日 03:26 BJT

Olympics-Women's athletics 100m semi-finals results

LONDON, Aug 4 Olympics women's athletics 100m
semi-finals results on Saturday. The top qualifiers were 
Carmelita Jeter of the United States, Jamaica's Shelly-Ann
Fraser-Pryce and Jamaica's Veronica Campbell-Brown.

 Results Table
 
 Semifinal 3
 1.  Blessing Okagbare (Nigeria)              10.92 seconds Q 
 2.  Tianna Madison (U.S.)                    10.92 Q         
 3.  Murielle Ahoure (Ivory Coast)            11.01           
 4.  Kerron Stewart (Jamaica)                 11.04           
 5.  Myriam Soumare (France)                  11.13           
 6.  Verena Sailer (Germany)                  11.25           
 7.  Lina Grincikaite (Lithuania)             11.30           
 8.  Michelle-Lee Ahye (Trinidad and Tobago)  11.32           

 Semifinal 2
 1.  Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica)        10.85 Q         
 2.  Allyson Felix (U.S.)                     10.94 Q         
 3.  Kelly-Ann Baptiste (Trinidad and Tobago) 11.00           
 4.  Ezinne Okparaebo (Norway)                11.10           
 5.  Gloria Asumnu (Nigeria)                  11.21           
 6.  Ivet Lalova (Bulgaria)                   11.31           
 7.  Sheniqua Ferguson (Bahamas)              11.32           
 8.  Olga Bludova (Kazakhstan)                11.39           

 Semifinal 1
 1.  Carmelita Jeter (U.S.)                   10.83 Q         
 2.  Veronica Campbell-Brown (Jamaica)        10.89 Q         
 3.  Rosangela Santos (Brazil)                11.17           
 4.  LaVerne Jones-Ferrette (Virgin Islands)  11.22           
 5.  Semoy Hackett (Trinidad and Tobago)      11.26           
 6.  Olesya Povh (Ukraine)                    11.30           
 7.  Ruddy Zang Milama (Gabon)                11.31           
 8.  Abiodun Oyepitan (Britain)               11.36           
 
 Qualified for Next Round
 1.  Carmelita Jeter (U.S.)                   10.83 seconds 
 2.  Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica)        10.85         
 3.  Veronica Campbell-Brown (Jamaica)        10.89         
 4.  Blessing Okagbare (Nigeria)              10.92         
 5.  Tianna Madison (U.S.)                    10.92         
 6.  Allyson Felix (U.S.)                     10.94         
 7.  Kelly-Ann Baptiste (Trinidad and Tobago) 11.00         
 8.  Murielle Ahoure (Ivory Coast)            11.01

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