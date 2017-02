Olympics-Women's athletics 200m semi-finals results

LONDON, Aug 7 The top qualifiers in the women's athletics 200m semi-finals on Tuesday were Sanya Richards-Ross and Allyson Felix of the United States and Jamaica's Veronica Campbell-Brown. Results Table Semifinal 3 1. Sanya Richards-Ross (U.S.) 22.30 seconds Q 2. Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) 22.34 Q 3. Aleksandra Fedoriva (Russia) 22.65 4. Hrystyna Stuy (Ukraine) 22.76 5. Kai Selvon (Trinidad and Tobago) 23.04 6. Abiodun Oyepitan (Britain) 23.14 7. Crystal Emmanuel (Canada) 23.28 8. Janelle Redhead (Grenada) 23.51 Semifinal 2 1. Allyson Felix (U.S.) 22.31 Q 2. Murielle Ahoure (Ivory Coast) 22.49 Q 3. Semoy Hackett (Trinidad and Tobago) 22.55 q 4. LaVerne Jones-Ferrette (Virgin Islands) 22.62 5. Elyzaveta Bryzgina (Ukraine) 22.64 6. Sherone Simpson (Jamaica) 22.71 7. Evelyn dos Santos (Brazil) 22.82 8. Eleni Artymata (Cyprus) 22.92 Semifinal 1 1. Veronica Campbell-Brown (Jamaica) 22.32 Q 2. Carmelita Jeter (U.S.) 22.39 Q 3. Myriam Soumare (France) 22.56 q 4. Mariya Ryemyen (Ukraine) 22.62 5. Anthonique Strachan (Bahamas) 22.82 6. Ivet Lalova (Bulgaria) 22.98 7. Margaret Adeoye (Britain) 23.28 8. Allison Peter (Virgin Islands) 23.35 Qualified for Next Round 1. Sanya Richards-Ross (U.S.) 22.30 seconds 2. Allyson Felix (U.S.) 22.31 3. Veronica Campbell-Brown (Jamaica) 22.32 4. Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) 22.34 5. Carmelita Jeter (U.S.) 22.39 6. Murielle Ahoure (Ivory Coast) 22.49 7. Semoy Hackett (Trinidad and Tobago) 22.55 8. Myriam Soumare (France) 22.56