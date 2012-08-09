Olympics-Women's athletics 4 x 100m relay heats results

LONDON, Aug 9 The top qualifiers in the Olympic women's
athletics 4 x 100m relay heats were the United States, Trinidad and Tobago,
Ukraine and Jamaica.
Results Table
Heat 2
1. Ukraine
Olesya Povh/Hrystyna Stuy/Mariya Ryemyen/Elizaveta Bryzgina 42.36 seconds Q
2. Jamaica
Samantha Henry-Robinson/Sherone Simpson/Schillonie Calvert/Kerron Stewart 42.37Q
3. Germany
Leena Guenther/Anne Cibis/Tatjana Lofamakanda Pinto/Verena Sailer 42.69Q
4. Poland
Marika Popowicz/Daria Korczynska/Marta Jeschke/Ewelina Ptak 43.07
5. Colombia
Yomara Hinestroza/Norma Gonzalez/Darlenis Obregon/Eliecith Palacios 43.21
6. Russia
Olga Belkina/Natalia Rusakova/Yelizaveta Savlinis/Aleksandra Fedoriva 43.24
7. Belarus
Alina Talai/Katsiaryna Hanchar/Yelena Nevmerzhitskaya/Yuliya Balykina 43.90
. France
Myriam Soumare/Ayodele Ikuesan/Lina Jacques-Sebastien/Johanna Danois DSQ
Heat 1
1. U.S.
Tianna Madison/Jeneba Tarmoh/Bianca Knight/Lauryn Williams 41.64Q
2. Trinidad and Tobago
Michelle-Lee Raquel Sean Ahye/Kelly-Ann Baptiste/Kai Selvon/Semoy Hackett 42.31Q
3. Netherlands
Kadene Vassell/Dafne Schippers/Eva Lubbers/Jamile Samuel 42.45Q
4. Brazil
Ana Claudia Silva/Franciela Krasucki/Evelyn dos Santos/Rosangela Santos 42.55q
5. Nigeria
Christy Udoh/Gloria Asumnu/Damola Osayomi/Blessing Okagbare 42.74q
6. Bahamas
Sheniqua Ferguson/Chandra Sturrup/Christine Amertil/Anthonique Strachan 43.07
7. Switzerland
Michelle Cueni/Mujinga Kambundji/Ellen Sprunger/Lea Sprunger 43.54
8. Japan
Anna Doi/Kana Ichikawa/Chisato Fukushima/Yumeka Sano 44.25
Qualified for Next Round
. U.S.
Tianna Madison/Jeneba Tarmoh/Bianca Knight/Lauryn Williams 41.64 seconds
. Trinidad and Tobago
Michelle-Lee Raquel Sean Ahye/Kelly-Ann Baptiste/Kai Selvon/Semoy Hackett 42.31
. Ukraine
Olesya Povh/Hrystyna Stuy/Mariya Ryemyen/Elizaveta Bryzgina 42.36
. Jamaica
Samantha Henry-Robinson/Sherone Simpson/Schillonie Calvert/Kerron Stewart 42.37
. Netherlands
Kadene Vassell/Dafne Schippers/Eva Lubbers/Jamile Samuel 42.45
. Brazil
Ana Claudia Silva/Franciela Krasucki/Evelyn dos Santos/Rosangela Santos 42.55
. Germany
Leena Guenther/Anne Cibis/Tatjana Lofamakanda Pinto/Verena Sailer 42.69
. Nigeria
Christy Udoh/Gloria Asumnu/Damola Osayomi/Blessing Okagbare 42.74