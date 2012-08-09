版本:
中国
奥运新闻 | 2012年 8月 10日 星期五 04:04 BJT

Olympics-Women's athletics 4 x 100m relay heats results

LONDON, Aug 9 The top qualifiers in the Olympic women's
athletics 4 x 100m relay heats were the United States, Trinidad and Tobago,
Ukraine and Jamaica.
    
 Results Table
 
Heat 2
1.  Ukraine
Olesya Povh/Hrystyna Stuy/Mariya Ryemyen/Elizaveta Bryzgina      42.36 seconds Q
2.  Jamaica
Samantha Henry-Robinson/Sherone Simpson/Schillonie Calvert/Kerron Stewart 42.37Q
        
3.  Germany
Leena Guenther/Anne Cibis/Tatjana Lofamakanda Pinto/Verena Sailer         42.69Q
        
4.  Poland
Marika Popowicz/Daria Korczynska/Marta Jeschke/Ewelina Ptak               43.07 
         
5.  Colombia
Yomara Hinestroza/Norma Gonzalez/Darlenis Obregon/Eliecith Palacios       43.21 
         
6.  Russia
Olga Belkina/Natalia Rusakova/Yelizaveta Savlinis/Aleksandra Fedoriva     43.24 
         
7.  Belarus
Alina Talai/Katsiaryna Hanchar/Yelena Nevmerzhitskaya/Yuliya Balykina     43.90 
         
.   France
Myriam Soumare/Ayodele Ikuesan/Lina Jacques-Sebastien/Johanna Danois      DSQ
                 
Heat 1
1.  U.S.
Tianna Madison/Jeneba Tarmoh/Bianca Knight/Lauryn Williams                41.64Q
        
2.  Trinidad and Tobago
Michelle-Lee Raquel Sean Ahye/Kelly-Ann Baptiste/Kai Selvon/Semoy Hackett 42.31Q
        
3.  Netherlands
Kadene Vassell/Dafne Schippers/Eva Lubbers/Jamile Samuel                  42.45Q
        
4.  Brazil
Ana Claudia Silva/Franciela Krasucki/Evelyn dos Santos/Rosangela Santos   42.55q
          
5.  Nigeria
Christy Udoh/Gloria Asumnu/Damola Osayomi/Blessing Okagbare               42.74q
          
6.  Bahamas
Sheniqua Ferguson/Chandra Sturrup/Christine Amertil/Anthonique Strachan   43.07 
         
7.  Switzerland
Michelle Cueni/Mujinga Kambundji/Ellen Sprunger/Lea Sprunger              43.54 
         
8.  Japan
Anna Doi/Kana Ichikawa/Chisato Fukushima/Yumeka Sano                      44.25
               
Qualified for Next Round
.  U.S.
Tianna Madison/Jeneba Tarmoh/Bianca Knight/Lauryn Williams         41.64 seconds
.  Trinidad and Tobago
Michelle-Lee Raquel Sean Ahye/Kelly-Ann Baptiste/Kai Selvon/Semoy Hackett 42.31 
       
.  Ukraine
Olesya Povh/Hrystyna Stuy/Mariya Ryemyen/Elizaveta Bryzgina               42.36 
       
.  Jamaica
Samantha Henry-Robinson/Sherone Simpson/Schillonie Calvert/Kerron Stewart 42.37 
       
.  Netherlands
Kadene Vassell/Dafne Schippers/Eva Lubbers/Jamile Samuel                  42.45 
       
.  Brazil
Ana Claudia Silva/Franciela Krasucki/Evelyn dos Santos/Rosangela Santos   42.55 
       
.  Germany
Leena Guenther/Anne Cibis/Tatjana Lofamakanda Pinto/Verena Sailer         42.69 
       
.  Nigeria
Christy Udoh/Gloria Asumnu/Damola Osayomi/Blessing Okagbare               42.74

更多 奥运新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐