测量失误闹剧令张文秀失掉铜牌

路透伦敦8月10日电（记者 Mitch Phillips）---曾经被查出过服用兴奋剂的俄罗斯选手莱申科（Tatyana Lysenko）在周五的奥运会女子链球比赛上以78.18米的奥运新纪录取得金牌。不过，奥运官员们很快因为季军选手的成绩测量问题陷入了一轮尴尬之中。

莱申科在去年曾获得世界冠军的头衔。在今晚，她先是以第一投77.56米的成绩打破了Askana Miankova在北京奥运会上创下的76.34米奥运纪录。随後，她的第五投成绩再一次刷新了奥运纪录。

波兰选手乌罗达兹克（Anita Wlodarczyk）以77.60米取得银牌，中国选手张文秀76.34米原本被认定拿到铜牌，似乎是连续第二次在奥运会该项目上摘得铜牌。

不过很快，来自德国的世界纪录保持者海德勒（Betty Heidler）的第五投经重新测量认定为77.13米，而提升至第三名。

官员表示，海德勒的第五投当时虽然被测量了，但是没有被输入成绩数据系统。她被允许重新抛球，但她再次投球犯规，在第六投的时候也没能超越张文秀。

那个时候已经跻身第三位的张文秀，已经认为自己拿到了一枚铜牌了。

她未能继续提高成绩，不过立刻披上了中国国旗绕场一周向观众致意。等待她的却是奥运官员们认定海德勒第五投成绩有效。

海德勒第五投成绩被认定为77.13米，超出了张文秀的76.34米。中国官员们立即对这项修改比赛结果的决定提出申诉，导致颁奖典礼不得不推迟到周六进行。

在长达三个小时的商议之後，国际田联（IAAF）最後裁定，比赛的结果成立。他们认为，海德勒真实成绩的电子测量结果已经被找到，而且将她取得第三名的成绩修订为了77.12米。（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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