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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 7日 星期二 11:05 BJT

“撑杆跳女皇”无缘三连冠

在周一的奥运会女子撑杆跳决赛中，期待在伦敦实现奥运会三连冠的俄罗斯名将伊辛巴耶娃在决赛中发挥欠佳，输给了美国选手苏尔(Jennifer Suhr)和古巴选手席尔瓦(Yarisley Silva)，只获得了一枚铜牌。苏尔曾在北京奥运会上摘得该项目银牌。

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