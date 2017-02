Olympics-Women's athletics shot put qualifying round - results

LONDON, Aug 6 Women's athletics shot put qualifying round results. The top qualifiers were Belarus' Nadzeya Ostapchuk with 20.76 metres(22.70 yards), New Zealand's Valerie Adams with 20.40 metres(22.31 yards) and Russia's Evgeniia Kolodko with 19.31 metres(21.12 yards). Results Table Group B 1. Evgeniia Kolodko (Russia) 19.31 Q metres 2. Gong Lijiao (China) 19.11 Q 3. Liu Xiangrong (China) 18.96 Q 4. Irina Tarasova (Russia) 18.76 Q 5. Natallia Mikhnevich (Belarus) 18.60 Q 6. Geisa Arcanjo (Brazil) 18.47 Q 7. Natalia Duco (Chile) 18.45 Q 8. Nadine Kleinert (Germany) 18.36 9. Ursula Ruiz (Spain) 17.99 10. Yanina Pravalinskay-Karolchyk (Belarus) 17.87 11. Tia Brooks (U.S.) 17.72 12. Misleydis Gonzalez (Cuba) 17.68 13. Lin Chia-Ying (Taiwan) 17.43 14. Ana Pouhila (Tonga) 15.80 15. Elena Smolyanova (Uzbekistan) 14.43 . Radoslava Mavrodieva (Bulgaria) NoM Group A 1. Nadzeya Ostapchuk (Belarus) 20.76 Q 2. Valerie Adams (New Zealand) 20.40 Q 3. Li Ling (China) 19.23 Q 4. Michelle Carter (U.S.) 18.63 Q 5. Christina Schwanitz (Germany) 18.62 Q 6. Cleopatra Borel (Trinidad and Tobago) 18.36 7. Chiara Rosa (Italy) 18.30 8. Jillian Camarena-Williams (U.S.) 18.22 9. Josephine Terlecki (Germany) 17.78 10. Leyla Rajabi (Iran) 17.55 11. Julie Labonte (Canada) 17.48 12. Anita Marton (Hungary) 17.48 13. Anna Avdeeva (Russia) 17.47 14. Mailin Vargas (Cuba) 16.76 15. Sandra Lemos (Colombia) 16.50 16. Alexandra Fisher (Kazakhstan) 16.16 Qualified for Next Round 1. Nadzeya Ostapchuk (Belarus) 20.76 metres 2. Valerie Adams (New Zealand) 20.40 3. Evgeniia Kolodko (Russia) 19.31 4. Li Ling (China) 19.23 5. Gong Lijiao (China) 19.11 6. Liu Xiangrong (China) 18.96 7. Irina Tarasova (Russia) 18.76 8. Michelle Carter (U.S.) 18.63 9. Christina Schwanitz (Germany) 18.62 10. Natallia Mikhnevich (Belarus) 18.60 11. Geisa Arcanjo (Brazil) 18.47 12. Natalia Duco (Chile) 18.45