博尔特：书写无上传奇的时刻到了

路透7月25日电---“闪电”博尔特（Usain Bolt）在2008年北京奥运会上刷新三项世界纪录，但在去年却战绩平平，不过这名牙买加飞人对在伦敦继续书写传奇信心满满。

去年8月的韩国大邱世锦赛上，博尔特在100米决赛中因抢跑被罚下。在最近的牙买加田径奥运选拔赛上，又输给了同门师弟和训练夥伴布莱克（Johan Blake）。博尔特无可匹敌的光环也随之消失。

然而，博尔特并未气馁，而且他有信心在下个月的伦敦回归自己的最佳状态，他准备实现其他任何人都未曾做过的--成功卫冕男子100米和200米两项的奥运冠军。

“在我之前有很多传奇，有很多人，”博尔特在英国大版报纸《卫报》周三刊登的采访提到。

“但是，现在是我的时代……这一年，这个时候，将是宣告我与世界上其他运动员不同的时刻，”25岁的博尔特补充说。

博尔特还在北京奥运会上领牙买加队打破男子4X100米世界纪录，并在一年之後的柏林世锦赛上再夺这三项冠军，并再次打破两项个人单项世界纪录，很多人认为他已经无法超越。

这个1.95米高的短跑运动员并没有因最近的挫折而退缩，博尔特并心里没有止步于这些成就的想法，而是继续接受一贯的高强度的训练。

“我能做什麽？”他问，“你只能做好自己的工作，让人们相信自己想要的东西。我尽最大的努力训练，因为我知道怎样才能成为一名冠军。我知道我想要什麽，并且我专注于我要想赢得比赛必须要做的事情。”

**每日进步**

博尔特从来都不缺少信心，并且对自己的准备很满意，他把大邱和金斯顿的失败当作奥运会前夕最後几天给自己的激励，他期待在奥运会时达到自己的最佳状态。

“每一阶段的训练我都变得越来越好。我现在没有其他的职责，没有担心，一切都是训练、吃饭和睡觉。”他补充说。

“我有更多的时间，而且能在训练上更加努力。每天我的感觉都更好一些，我坚信自己可以参加奥运会并且赢得比赛。”

“这个赛季我犯了很多错误，但是你必须从错误中学习。我只需要把所有事情按部就班的做好，并且确保奥运会不会再发生类似的事情。”

“我只是努力的从中恢复过来，并且重塑信心，达到一个让自己在奥运会上感到舒服的水平。”

男子百米飞人大战一直是奥运会田径场上最大的看点，博尔特意识到世界冠军布莱克以及来自强有力的美国代表团的威胁将会使决赛异常精彩。

“不仅仅是他（布莱克），还有我、（其他牙买加选手）鲍威尔（Asafa Powel）、盖伊（Tyson Gay）、加特林（Justin Gatlin）等所有这些人。”博尔特说。

“这是一个顶级运动员云集的比赛，是布莱克没有体验过的更为激烈的比赛，你需要全身心投入比赛。”

“而且这也会带来很大压力，这将会考验他作为一个运动员，以及作为一个普通人的心理素质。我们拭目以待。”（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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