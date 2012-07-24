博尔特的腿伤牵动亿万人心

路透伦敦7月23日电(记者Mitch Phillips)---奥运组织者也许认为奥运会最大的秘密是谁将点燃奥运主火炬，然而对於更广泛的公众来讲，最受关注的却是博尔特(Usain Bolt)右腿腿筋的状况。

在北京奥运会上获得三枚奥运金牌的牙买加飞人是本届奥运会上最受关注的明星，但是对於他身体状况的疑问却又给万众瞩目的男子百米大战增加了不确定的因素。

在月初举行的牙买加国内奥运预选赛上，博尔特在男子200米比赛中输给了队友布雷克(Yohan Blake)，他需要一些拉伸和按摩来恢复腿筋，而在几天前，博尔特已经在100米比赛中输给了布雷克一次，比赛中，他看起来是想用较慢的起跑来避免伤势加重。

他立刻退出了上周五举行的钻石联赛摩纳哥站，这本是奥运会前他将参加的最後一次200米比赛了。

博尔特随後飞往德国，求助德国知名的运动医学医生沃尔法特(Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt)，尽管他的经纪人西姆斯(Ricky Simms)称，这一趟德国之旅是早就在博尔特的康复计划之中的。

这位身高1.95米的短跑选手从职业生涯初期开始就饱受腿筋伤病的折磨，这一问题和他脊椎的弯曲程度有关，而且为了防止复发他不得不经受一系列痛苦的拉伸和调节训练。

“选拔赛上他的腿筋有点紧，因此他没能拼尽全力，”西姆斯最近说，他向公众保证博尔特能够在伦敦找回状态。

**积极的训练**

“他要保护他的腿，选拔赛的主要任务是为伦敦奥运会锻炼队伍。”

“他的教练认为他需要一些按摩和治疗，然後充分休息，下一周再为奥运会进行最後的冲刺训练。”

在8月3日奥运会田径比赛开始之前，博尔特都将和其他牙买加选手一起，在伦敦以北100英里的伯明翰进行封闭训练。

与疼痛和牢骚相伴是一名世界级的短跑运动员生活的重要组成部分，而带伤经过多轮比赛的考验而夺冠又是另外一回事了。

在伯明翰的宿舍里，博尔特有一张为他特制的7英尺的大床，他将在男子200米项目中争取卫冕，并且希望能带领牙买加队在男子4x100米接力中成功卫冕，四年前的北京，牙买加队以打破世界纪录的成绩获得了这个项目的金牌。

他在伦敦奥运的参赛安排意味着最少要在八天内参加九场比赛，不分预选赛中他还可以控制一下速度，而半决赛和决赛就得开足马力全力以赴。

这对於一个身体完全健康的运动员来说还算勉强吃得消，但是对於腿筋有小毛病的短跑选手而言就显得不现实了。

牙买加队友、前世界纪录保持者鲍威尔(Asafa Powell)因腹股沟受伤，退出了7月13日的伦敦钻石联赛。而世界第二快的盖伊(Tyson Gay)在阴冷的天气状况下赢得了那场比赛後，也需要对轻度腹股沟拉伤进行治疗。

四年前，盖伊因为腹股沟/臀部伤势严重不得不进行手术而错过了男子100米决赛。这一次，他可以指望以完全健康的状态登场。

如果博尔特、盖伊、鲍威尔以及布雷克都能在8月4日的热身赛上亮相，这将是自1968年引进电子计时技术以来，第一次由四位目前世界上最快的运动员在奥运会赛场上同台竞技争夺金牌。（完）

--编译： 陈昭 / 林秀峰 发稿：王燕焜

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