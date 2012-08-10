罗格表示博尔特还不是体育传奇英雄

路透伦敦8月9日电（记者 Karolos Grohmann）---国际奥委会（IOC）主席罗格（Jacques Rogge）在周四表示，史无前例地在男子100米和200米上实现双卫冕的牙买加名将博尔特（Usain Bolt）还谈不上体育传奇英雄。

博尔特曾在北京奥运会上拿下了100米、200米和男子4x100接力并且都刷新了世界纪录。在这次的伦敦奥运会，他稍早成功赢得男子100米金牌後，他在周四的200米项目上再度加冕。

“博尔特的事业只有在终结了之後才能加以判定，”罗格在博尔特赛前几个小时的时候对一小部分记者说道。“（美国的）刘易斯（Carl Lewis）连续参加四届奥运会并都赢得奖牌。”

刘易斯连续四届赢得奥运男子跳远金牌，并且还在短跑和4x100接力中另外得到了五枚金牌。

罗格表示“即使博尔特在200米获胜”而且是连续两次奥运会包揽男子短跑两枚金牌，他还是不能将博尔特视作一个传奇。

“让博尔特免受伤病之虞，保持激情，在参加了三四届奥运会之後，他就可以称得上是传奇。他现在已经是一个偶像了，”这位前奥运会帆船选手说道。

博尔特此前在摘得男子百米金牌後说，拿下200米他就会成为体坛传奇。

“你们或许有人会质疑我。我只需要向世界证明我才是最棒的，”博尔特在百米夺冠後向记者们说道。“这意味着，我距离成为传奇又近了一步。”

罗格这次拒绝为这位25岁的天才运动员贴上传奇标签，仅仅是二人在四年当中的又一次龃龉。

当博尔特在北京加冕百米之王后--到目前为止奥运会最令人炫目的一场比赛，罗格说自己不太喜欢看到博尔特骄傲自大的样子。

“这不是我们希望看到的冠军风范，”罗格当时这样说。“我认为他应该多向自己的对手表示尊重，去握握他们的手，拍拍刚刚完成比赛的运动员的肩膀，而不是向他在跑完百米之後那样就立即去摆造型。”

他当时的言论惹怒了许多把博尔特奉为奥运魅力所在的体育爱好者。（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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