英国三级跳名将未提供医疗记录

罗格表示博尔特还不是体育传奇英雄
路透伦敦8月9日电（记者 Karolos Grohmann）---国际奥委会（IOC）主席罗格（Jacques Rogge）在周四表示，史无前例地在男子100米和200米上实现双卫冕的牙买加名将博尔特（Usain Bolt）还谈不上体育传奇英雄。
路透伦敦7月24日电（记者 Toby Davis）---英国奥运协会（the British Olympic Association）在周二告诉记者，英国三级跳远名将菲利普斯·艾杜乌（Phillips Idowu）被要求向英国奥运官员提交自己的医疗记录，但是至今他仍未这样做。
艾杜乌退出了英国在葡萄牙设立的奥运训练营。这个行为促使英国奥运协会在代表团成员协议中调用了一个新条款，使其能够向运动员索要“可能影响他们在奥运会上发挥”的各种信息。
英国奥运协会发言人达利尔·塞贝尔（Darryl Seibel）在周二表示，他们至今还没有收到那份信息。
“昨天，我们的首席医疗官伊恩·麦克迪（Ian McCurdie）写信通知艾杜乌和他的经纪人，在严格保密的前提下，叫他提供任何关於他伤势和正在进行的治疗的信息，”塞贝尔说。
“我们的目的是为了对事情了解得更清晰，了解其伤病的具体情况以及为之进行的後续治疗。”
“在我们谈话的此时，我们还没有收到那份信息。”
艾杜乌将在8月7日上场比赛，他曾在北京奥运会夺得银牌，他也是今年的夺冠热门之一。
这位33岁的运动员上一次的退赛是在六月的俄勒冈。但是有说法称他的受伤只是“坊间流言”。
一个月後，他以“肌肉发紧”为由退出了伦敦大奖赛。
今年只参加了三次大型赛事的艾杜乌，就算及时伤愈复出，也很难在回到他的巅峰状态了。（完）
编译： 林秀峰 发稿：王燕焜
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