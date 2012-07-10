刘翔一扫阴霾 吹响奥运冲金号角

路透6月5日电(记者 Nick Mulvenney)---刘翔在俄勒冈跑道创造12秒87的佳绩，一扫过去五年伤病缠身的形象，一跃成为伦敦奥运夺金的大热门。而四年前北京奥运时曾痛苦的因伤退赛。

上周末的这一赛事中，由於风速稍微超出过许可范围，他的成绩不能被认可为平世界纪录，但毫无疑问的是，刘翔在伦敦奥运前的状态恢复的相当出色。

刘翔2004年成为第一位在奥运田径赛场夺得男子项目金牌的中国选手，他还曾赢得过世锦赛冠军，并一度保持12秒88的世界纪录，但相当长的时间内，他在北京奥运退赛的一幕牢牢的印在人们的脑海中。

虽然过去几年刘翔的星光在国际赛场陷入黯淡，并没有其他中国跨栏选手能取而代之，刘翔依然是中国最知名的运动员之一。

刘翔在追平古巴劲敌罗伯斯创造的12秒87成绩後表示：“我觉得这场比赛自己的起跑不错，但在第三个至第六个栏之间翻了一些错。”（完）

编译：王燕焜

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