男子百米：究竟可以跑多快？

路透伦敦7月31日电（记者 Kate Kelland）---当托马斯·伯克（Thomas Burke）在1896年雅典举办的首届现代奥运会男子百米赛场跑进12秒时，人们几乎无法想象短跑运动员还能快到什麽程度。

一个多世纪之後，博尔特(Usain Bolt)将百米世界纪录缩短到了9.58秒。但是，数学家和体育运动学家都认为，这尚未达到人类的速度极限。

与顶尖短跑名将博尔特、布雷克(Yohan Blake)、盖伊(Tyson Gay)以及其他所有前来争创世界纪录的选手们有些相似的是，理论专家们也争先恐後地推出他们对人类百米终极速度的预测。

在美国的斯坦福大学，科学家麦克·丹尼（Mark Denny）已经计算出，博尔特或是他的劲敌完全可以将当前世界纪录再降低0.1秒至9.48秒。

“这是基於历史和分析的估计——当然了，我希望能看到比这更好的成绩，”丹尼在接受电话采访时说道。

“但是人类的速度总是有极限的——即使我们不愿意接受这一点。”

英国剑桥大学的数学教授巴罗（John Barrow）给出了更激进的估计：9.4秒。这与美国宾夕法尼亚州布鲁斯堡大学（Bloomsburg University）的诺百利（Reza Noubary）给出的预测一致。

“我们不会很快达到人类速度的极限，”巴罗告诉路透记者。“我们还没有理由认为博尔特在每场比赛中仅会以百分之几秒地小幅提高成绩。他有以较大幅度提高成绩的空间。”

**预测的改变**

诺百利承认，博尔特到目前为止的成绩已经“改变了我们对人类能力的看法”。

“他已经成了世界第一的短跑选手，”他在一篇分析博尔特成绩的论文中写道。他还认为，“博尔特潜力未尽。”

他自己也是这样认为的。这位牙买加名将表示他认为世界男子百米纪录将达到9.4秒。在今年的牙买加国内的100米和200米选拔赛上，他被比他小的同袍布雷克(Blake)击败。

博尔特在2009柏林世锦赛上创下9.58秒的当前世界纪录。

在研究了博尔特对发令枪的反应时间後，巴罗认为最明显的进步可以从这里开始。博尔特的反应时间比其他的顶级名将普遍更长，而且经常比所允许的0.1秒反应时间也长。

“人们在男子百米跑中创下纪录的时间分为两个部分——一个是对发令枪的反应时间，另一个是实际的奔跑时间，”巴罗介绍道。

“因此，如果博尔特能把自己的反应时间缩短到比如0.13秒，这是一个还算不错但非卓越的时间，但他也能由此取得进步……这个进步可能只是百分之几秒，但是这确实是取得进步的所在。”（完）

编译：林秀峰 发稿：王凤昌

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