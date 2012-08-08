田径场出现“Mini”车 引广告嫌疑

路透伦敦8月7日电（记者Karolos Grohmann）---伦敦奥运的田径赛场上，远程控制的迷你版“Mini”车来回穿梭，为运动员们送回标枪、铁饼和链球。这引发了一些品牌问题，公众追问伦敦奥运会是否还在坚持严格意义上的无广告场馆。

国际奥林匹克宪章规定，任何品牌的广告和图标都不能出现在比赛场地内，就算是付了数以百万计美元才把商品和奥运联系起来的的赞助商们也不例外。

这些田径场上的“Mini”车由奥运赞助商德国的宝马公司生产，车身上并没有携带任何品牌标志，但是外形却让它们立刻就被认出来了。

而且，这些“Mini”车模仿的并非在1959-2000年间英国生产的标志性“Mini”车，而是宝马公司的新型号。

“对‘Mini’车品牌的选择并非出於经济上的原因，”国际奥委会市场和电视转播部主管拉姆（Timo Lumme）在被问起品牌规则是否被破坏时如此答道。

他表示，在选择运送运动员器材迷你车的品牌时，奥委会没有考虑经济方面的原因。（完）

编译：孙舒 发稿：王燕焜

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