田径前瞻：罕见失手为博尔特招来更多关注

路透伦敦7月9日电（记者 Mitch Phillips）---男子100米向来被认为是奥运会赛事皇冠上的明珠。布雷克之前令人惊讶地击败了神一般的博尔特，使得下个月的伦敦“飞人”大战不辜负明珠般的价值，而不仅仅是博尔特这个卫冕冠军的个人计时赛。

在牙买加奥运选拔赛上，世锦赛冠军布雷克在男子100米和200米项目上都击败了博尔特。尽管这位两项世界纪录保持者博尔特还受到一些小伤病的困扰，这些冷门都为伦敦2012年夏天的飞人大战增添了不少看点。

两人的牙买加队友鲍威尔（Asafa Powell），以及美国选手盖伊（Tyson Gay）与加特林（Justin Gatlin）也都状态正盛，且未受到伤病侵袭，这些因素都使得即将在8月5日的男子100米决赛值得起其昂贵的门票价格。

不过对於田径这一奥运会核心项目来说，还有许多值得关注的看点。

英国作为仅有的几个向海外比赛有组织的输出粉丝观战团的国家之一，也是一个对这项比赛拥有恒久热爱的国度。奥林匹克田径比赛上的这些浓重氛围将注定成为一生难以磨灭的美好回忆。

英国选手法拉赫（Mo Farah）角逐男子10000米和5000米，有望打破英国选手在奥运长跑领域的金牌荒时，届时英国观众的热情可能达到沸腾的顶点。

女子七项全能选手埃尼斯（Jessica Ennis）和男子400米栏选手格林（Dai Greene）代表着英国在这两个由美国、俄罗斯、牙买加和东非国家长期主导的项目中摘取金牌的希望。

美国队在北京奥运会上取得了23枚田径金牌中的7枚，稳居榜首。但他们却将短跑这一传统优势的霸主地位让给了牙买加。

**牙买加版“梦之队”**

加勒比岛国牙买加派遣了一支实力惊人堪称牙买加版“梦之队”的奥运代表团，博尔特尽管近期遭遇挫折，依然是这支梦之队的领军人物。

在北京奥运会震惊世界的博尔特，两年後他又在柏林将这一纪录进一步提高至9秒58。此後人们关心的话题总是他能在伦敦跑多快。

但他的训练搭档布雷克用行动告诉了他，要想伦敦夺金，将面对一次激烈的较量，布雷克在牙买加奥运会选拔赛中创下了9秒75个人最好成绩，也是本年度迄今世界最好成绩。2011年世锦赛当博尔特因为抢跑被取消比赛资格之後，正是布雷克赢得了世界冠军头衔。後者在牙买加奥运会选拔赛200米比赛中再次击败博尔特取得了胜利。

博尔特後来选择退出了本月摩纳哥站的比赛，去进行脚跟腱的治疗。这样一来，他下一场正式比赛就是8月4日的伦敦奥运会男子100米预赛。

没有人，尤其是布雷克本人，会觉得博尔特的鼎盛时期已经结束。但是这位前世界冠军需要完全康复，精神达到饱满，才能在跑道全力爆发，并努力避免抢跑的失误再次发生。

做到这些的话，那胜利之门将会朝他洞开。

“我是奥运冠军，所以我必须向世人展示我仍然是最棒的，”博尔特说道，他还会在男子4X100米接力赛中与布雷克一道扞卫牙买加卫冕之路。

“我知道我需要做得更好。但是我先得把身体恢复到最佳状态。”

牙买加队在上届奥运会的女子100米比赛包办前三甲，其中弗雷泽（Shelly-Ann Fraser-Pryce）拿到金牌，辛普森（Sherone Simpson）和斯特沃特（Kerron Stewart）并列亚军。

**个人最好成绩**

刚在牙买加奥运选拔赛上跑出10秒70个人最好成绩的弗雷泽将与斯特沃特、维罗尼卡·坎贝尔-布朗（Veronica Campbell-Brown）联袂角逐今夏的女子100米项目，而坎贝尔-布朗期待创造史无前例的奥运会女子200米三连冠。

她的最大对手是美国选手菲利克斯（Allyson Felix）。她被看作是“飞人”琼斯的接班人。在美国奥运选拔赛上，她创下了14年以来该项目世界最好成绩--21秒69。

菲利克斯将角逐女子100米、200米、4×100米接力和4×400米接力。但是要得到这些项目的奥运最高奖牌，往往比拿到世锦赛冠军更艰辛困难。

菲利克斯在上两次奥运会女子200米比赛中都位列冠军坎贝尔-布朗之後，但终於还是在北京拿到了女子4×100接力的一枚金牌。相比之下，她却已经得到了八枚世锦赛金牌，其中就有三枚来自於女子200米项目。

而在中长跑领域，国家间的对抗意味更为浓厚，两大霸主肯尼亚和埃塞俄比亚很乐于采用“团队作战战术”，来成就个人的辉煌。

两国在北京包揽了所有400米以上的男子项目，甚至也包括马拉松。来自这两个东非国家的女选手们也拿下了女子800米、1500米、5000米和10000米的金牌，以及障碍赛和马拉松的两枚银牌。

出生于索马里的英国选手法拉赫（Farah）则期待成为自1984年意大利选手Alberto Cova夺冠以来，第一位赢得男子10000米桂冠的欧洲选手。

法拉赫在去年击败头号劲敌、世界纪录保持者贝克勒，赢得男子5000米的世界冠军，而在男子10000米项目中以微弱劣势输给这一对手。在伦敦奥运会上，冠军争夺战仍可能在两人之间展开，首先对抗的是10000米比赛。

与刘翔曾经面对的举国期待相比，英国对法拉赫的众望就相形见绌了。当2004年雅典奥运会110米栏冠军刘翔在北京赛场上因伤退赛时，失望和不满充斥着他的国家。

在北京奥运会之前就打破了刘翔世界纪录的古巴名将罗伯斯（Dayron Robles），在劲敌缺席的情况下夺得了金牌。这之後二者的宿怨与日俱增，特别是在去年的世锦赛上，当罗伯斯击败了刘翔夺冠後，他却因为撞击对手的手臂而被取消了冠军资格。

田赛项目的焦点主要聚集在女子撑杆跳比赛上。自该项目在2000年被引入奥运会以来，已经获得了这个项目历史上三枚奥运金牌中两枚的俄罗斯女将伊辛巴耶娃（Yelena Isinbayeva）正渴望着上演她的金牌帽子戏法。（完）

--编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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