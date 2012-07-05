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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 5日 星期四 15:35 BJT

“刀锋战士”将参加伦敦奥运

南非奥委会官员周三表示，25岁的残疾人运动员皮斯托瑞斯将在伦敦奥运会上参加男子400米以及4x400米接力两个比赛项目。使用义肢参赛，被称为“刀锋战士”的皮斯托瑞斯将成为奥运历史上第一位与健全对手们同场竞技的双腿截肢运动员。路透

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