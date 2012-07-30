92岁前奥运女将回忆柏林奥运会时的希特勒

路透伦敦7月27日电（记者Steven Downes）---多萝西·泰勒（Dorothy Tyler）对希特勒（Adolf Hitler）的印象是“穿着宽大制服的小个子男人”。她曾在16岁以跳高运动员身份参加1936年奥运会时见过希特勒。

泰勒今年92岁，她曾是1936年柏林奥运会和1948年伦敦奥运会的女子跳高银牌得主，她本希望可以出席周五伦敦奥运会的开幕式，但由於身体欠佳无法到场。

“他们希望我做一些事情，但我不能告诉你们是什麽事情，”她告诉路透，“我已经发誓要保密。”

泰勒对於柏林奥运会仍然记忆犹新，她在戈培尔（Joszef Goebbels）为女运动员举办的宴会上见到了希特勒。

“他仅仅是一个穿着宽大制服的小个子男人，”泰勒说，“有些人说我应该给他一记耳光，但是那样可能会给我带来麻烦。”泰勒现在在伦敦郊区的桑德斯特德（Sanderstead）静心修养。

1936年时，伦敦代表团乘船和火车到了柏林。“女孩们不能和男的一起旅行。”泰勒回忆说。泰勒那时候随娘家姓氏叫Dorothy Odam。

当时是学生的她从来没有离开过英格兰，她们和英国队一起住在柏林一家体校，女学生们由三名德国监护人严加看守。

“当我们到那里时，到处都是40英尺高的纳粹旗帜，似乎每个人都穿着制服，一切都显示着军国主义的特征。”她说。

“我们住在一间很大的宿舍里，第一天早上，我被列队行进的声音吵醒了，外面是成百上千的希特勒青年团列队训练。（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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