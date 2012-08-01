世锦赛冠军：110米栏或产生新纪录

路透伦敦7月31日电(记者Nick Mulvenney)---世锦赛冠军理查德森(Jason Richardson)认为伦敦奥运会男子110米栏决赛中可能会产生新的世界纪录。

世界纪录保持者、古巴名将罗伯斯(Dayron Robles)、前世界纪录保持者刘翔、以及理查德森最近状态极好的师弟梅里特(Aries Merritt)都将参加这一项目的角逐，高手云集使得这一次110米栏将成为伦敦奥运会田径场上最受关注的比赛项目。

“这很可能将成为历史上最快的一次110米栏决赛，”理查德森周二对路透社记者说。

“这一次很有可能会产生新的世界纪录。我们有这麽多高水平的选手，无论是谁第一个冲过终点线，他都将创造历史。

“我想成为那个创造历史的人，我拼命训练，为了冠军我愿意付出一切。”

2008年北京奥运会之前，古巴选手罗伯斯以12秒87的成绩创造了新的世界纪录。

2004年雅典奥运会金牌得主刘翔上月在美国俄勒冈州举行的钻石联赛中也跑出了这一成绩，但是因为顺风风速超过了允许的范围，使得这一成绩不能被认定为平世界纪录的成绩。室内赛世界冠军梅里特在四周之内连续三次跑出12秒93的好成绩，也是今年该项目最好成绩的保持者。

去年的大邱世锦赛上，罗伯斯因为干扰刘翔被取消成绩，理查德森获得金牌，刘翔获得银牌。

理查德森跑出的12秒98的成绩是今年的第五好成绩，但是他也承认，除了家庭成员之外，在8月8日将举行的110米栏决赛中，他并不被认为是夺冠热门人选。“从这一赛季的角度，我表现得很好，我逐渐取得了进步，这也正是我一直坚持训练的目的。”理查德森说。

“我处在难以置信的状态，我起跑稍慢，但是我最後能够赶上来。

“至于这届奥运会，我希望自己的表现和预期相一致，我希望能成为有能力争夺奖牌的人，而不是夺冠热门。

“我妈妈认为我能够夺冠，我希望能够以‘尽我所能、放手一搏’这样的心态去参加奥运会的比赛。”(完)

编译：陈昭 发稿：王燕焜

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