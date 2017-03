离开奥运赛场 运动员扎进伦敦夜店

路透伦敦8月9日电(记者 Belinda Goldsmith)---随着一些赛事的结束,奥运选手们纷纷被伦敦夜店免费入场和免费畅饮的邀请所吸引。其中一家夜店甚至向金牌选手免费提供一款价值2,012英镑(合3,150美元)的鸡尾酒。

餐厅和商店的经营者们曾抱怨,奥运会将伦敦中心城区变成了一座空城:伦敦市民窝在家里看比赛,外来游客则尽力避免拥挤的市区。

但是,这群为数1.08万的运动员们摆脱了数年之久的训练後来寻欢作乐,酒吧和夜总会向他们敞开了怀抱。

伦敦市中心费兹洛维亚区(Fitzrovia)的Chinawhite夜总会在它的Last Lap酒吧主办奥运派对,在奥运会各主要赛事上为运动员提供娱乐休闲设施的澳大利亚公司ESP合伙主办了这些派对,并且给金牌得主们提供免费鸡尾酒。

这款售价2,012英镑的调制酒混合了干邑和香槟,并且在被金粉烘托着玻璃杯中还装饰着三枚金环。

“我们已经为取得金牌的运动员们提供好几回了,”Chinawhite夜总会的总经理James Spallone告诉路透记者。他还补充道,员工们对於谁才是奥运金牌得主了如指掌,没有人可以在这里滥竽充数的。

“伦敦确实比以前安静了许多,不过现在开始回暖了。”

他拒绝透露哪些运动员得到了免费鸡尾酒,但是在伦敦收获五枚奖牌的罗切特(Ryan Lochte)以及在男子200米蝶泳击败菲尔普斯的南非选手克洛斯(Chad Le Clos)都被拍到过离开这家俱乐部。

英国各家报纸充斥了参加派对的运动员照片。

**明星亮相**

英国自行车选手威金斯(Bradley Wiggins)被拍到与歌手保罗·维勒(Paul Weller)并肩而坐,英国游泳选手阿德林顿(Rebecca Adlington)和队友们被人看到出现在Kensington Roof Gardens,而菲尔普斯则在一场Soho的聚会上被镜头拍到。

聚集了大量名人、坐落于伦敦上流住宅区梅费尔(Mayfair)的马赫奇俱乐部(Mahiki)正在为英国奥运选手们举办派对。他们的一位女发言人表示,俱乐部已经“超级忙”,而且他们也是运动员们的最爱。

梅费尔区的一家精品酒店The Dukes与白金汉宫仅仅几步之遥,该酒店表示,价值16.95英镑(合27美元)的五环马提尼(Five Rings Martini)销路大好且需求旺盛。

在奥运会之前,音乐经理人、剧院老板劳埃德-韦伯(Andrew Lloyd-Weber)就预测,在奥运期间,伦敦的剧院区(Theatre District)、西区(the West End)的境遇将惨不忍睹。

截至本周三,随着运动员们纷纷出来玩乐,他改口了。

数据显示,他位於伦敦的剧院自7月27日奥运会开幕以来,盈利上涨了25%;虽然外国游客的数量在减少,本国观众却是有增无减。

“是我说伦敦西区会出现一片萧条的,但是结果证明我是错的,而且我对於这个结果再高兴没有的了,”劳埃德-韦伯告诉一家英国报纸。

在伦敦的其他地方,酒保们正把运动员的奥运精神转化成对鸡尾酒的热衷。

皮卡迪利(Piccadilly)大街上的里兹大饭店(Ritz)有一种26英镑(合40美元)的鸡尾酒,叫做United Dream,由杜松子酒、一种姜味利口酒、费约果和薰草豆调制而成。而萨伏依酒店(Savoy)则提供一种盛在银器茶具中的Unity Punch,由杜松子酒、柠檬汁、甘菊茶和一些自制的柠檬、鼠尾草糖浆以及芹菜苦汁做成。

The Park Plaza Hotels & Resorts在其一间五星级伦敦连锁酒店中出售一套专门设计的多款奥运主题鸡尾酒,分别叫做Out Of The Blue,Finishing Line,Off With A Bang,Roadrunner和False Start。

Chinawhite向获得奖牌的选手们提供大杯装的酩悦香槟(Moet)。

“他们都玩得很开心。他们中的好多人都为了来到这里,训练了整整八年。他们值得无拘无束地放松一回,”Spallone说道。(完)

编译:林秀峰 发稿:王燕焜

