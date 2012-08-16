墨尔本希望第二次承办奥运会

被誉为世界最宜居城市的墨尔本，希望在不久的将来承办一届夏季奥运会，该市曾在1956年举办过奥运会，这里不仅是F1和澳网公开赛的举办地，而且拥有标志性的板球场，该国最大规模的赛马活动也在此地举行。但澳大利亚奥林匹克委员会已表示，他们计划让布里斯班申办下届奥运会。