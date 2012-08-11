奥地利将改变资助方式 杜绝该国选手像“奥运观光客”

路透维也纳8月10日电---近日奥地利的体育部长表示，奥地利再也不会在“奥运游客”身上花钱了。此举意味着，奥地利50年来首次在奥运会上奖牌收获为零之後，奥地利对於选手的资助方式将发生重大改变。

特达拉博什（Norbert Darabos）告诉Kurier报，这项法令将於今年制定出来。过去，奥地利政府用於资助体育项目的资金“像喷壶一样”对所有体育项目都一视同仁地划拨经费。这项即将制定的法令将改变过去的资金分配方式，保证资金仅用於受欢迎的奥运项目。

“这项用於发展体育的法令应当保证奥地利选手再也不像奥运观光客，”特达拉博什补充道，他说他已经厌烦了那些在赛场表现糟糕、却对奥运气氛口出微词的运动员。

伦敦奥运会上，奥地利派出了70名运动员参加21个项目的竞争，然而他们却一块奖牌都没拿到，这还是1964年东京奥运会以来的第一次。

“我们得及时变换结构了，这样我们才能在2016年的里约热内卢奥运会上赢点奖牌，否则的话我们恐怕得再一次和卢森堡一个水准了。他们在伦敦奥运会上也别想拿牌，”周五的报纸引用了特达拉博什的话。

多山的奥地利在冬奥会上远没有这麽担惊受怕，他们在2010温哥华冬奥会上一共取得了包括4枚金牌在内的16枚奖牌。（完）

编译： 孙舒 发稿：王燕焜

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